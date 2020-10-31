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NEWSru.co.il :: В мире31 октября 2020 г., 18:30

Землетрясение в Эгейском море; десятки погибших, почти 900 пострадавших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Землетрясение в Эгейском море; десятки погибших, почти 900 пострадавших

В субботу, 31 октября, вечером, власти Турции обнародовали новые, но, судя по всему, пока не окончательные, данные о жертвах сильного землетрясения, происшедшего накнауне в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес.

На территории Турции погибли не менее 35 человек, более 890 получили ранения и травмы, передает агентство "Анадолу". Более 830 человек пострадали от землетрясения в Измире, остальные – в городах Маниса (5), Балыкесир (2) и Айдын (54).

Власти Греции передают, что на греческом острове Самос в результате этого землетрясения погибли двое детей, 15-летний мальчик и 17-летняя девочка. Более 20 человек получили травмы.


Подземные толчки ощущались в Стамбуле, землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в турецком Сеферихисаре.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в Измире, третьем по численности населения городе Турции, обрушились шесть зданий, незначительный ущерб был нанесен зданиям в нескольких соседних провинциях. По данным мэра Измира Тунча Сойера, в городе разрушено около двадцати зданий.

На Самосе разрушены несколько строений, обрушилась часть церкви Богородицы в Карловаси. Остров окутало облако пыли, машины завалило щебнем и грязью, узкие дороги в пригороде Самоса, Вати, стали непроходимыми, фасады нескольких старинных зданий разрушены. В Вати разрушилась церковь Святой Анны.

Эпицентр землетрясения магнитудой около 7 располагался в 58 км к юго-западу от Карабаглара (Турция), в 18 км северо-восточнее от греческого поселка Неон Карловаси (остров Самос). Очаг залегал на глубине 10 км. Были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.

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