Жертвами землетрясения в Эгейском море стали десятки людей, более 800 пострадавших

Рано утром в субботу, 31 октября, власти Турции опубликовали новые данные о жертвах сильного землетрясения, происшедшего в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес.

На территории Турции погибли не менее 24 человек, более 800 получили ранения и травмы, передает агентство "Анадолу".

Власти Греции передают, что на греческом острове Самос в результате этого землетрясения погибли двое детей, 15-летний мальчик и 17-летняя девочка. Более 20 человек получили травмы.

Подземные толчки ощущались в Стамбуле, землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в турецком Сеферихисаре.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в Измире, третьем по численности населения городе Турции, обрушились шесть зданий, незначительный ущерб был нанесен зданиям в нескольких соседних провинциях. По данным мэра Измира Тунча Сойера, в городе разрушено около двадцати зданий.

На Самосе разрушены несколько строений, обрушилась часть церкви Богородицы в Карловаси. Остров окутало облако пыли, машины завалило щебнем и грязью, узкие дороги в пригороде Самоса, Вати, стали непроходимыми, фасады нескольких старинных зданий разрушены. В Вати разрушилась церковь Святой Анны.

Эпицентр землетрясения магнитудой около 7 располагался в 58 км к юго-западу от Карабаглара (Турция), в 18 км северо-восточнее от греческого поселка Неон Карловаси (остров Самос). Очаг залегал на глубине 10 км. Были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.