Умер легендарный британский актер Шон Коннери

31 октября в возрасте 90 лет умер знаменитый британский актер Шон Коннери, первый Джеймс Бонд кинематографа, сыгравший агента 007 в семи фильмах бондианы, сообщает ВВС.

- Шон Коннери. Фотогалерея



Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся более чем в 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери – премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".

В 2003 году завершил свою полувековую карьеру; проживал с супругой, Мишелин Рокбрюн, на Багамских островах.

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери.

Первой профессией, которую избрал Коннери, была профессия молочника. Затем он вступил в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании, где сделал себе две татуировки на правой руке: Scotland forever и Mum and Dad ("Шотландия навсегда" и "Мама и папа").

В поисках заработка в конце 1951 года Коннери устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. А в 1953 году принял участие в конкурсе культуристов "Мистер Вселенная", заняв третье место.

Одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стал "Другое время, другое место". Настоящая популярность пришла к Шону Коннери после того, как он снялся в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде: "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967). Затем последовал перерыв, в роли Бонда снялся Джордж Лэзенби. Фильм получился провальным, поклонники требовали вернуть Коннери. В 1971 году, в фильме "Бриллианты навсегда", Коннери вернулся. В 1983 году, в возрасте пятидесяти трех лет, Шон Коннери последний раз сыграл Джеймса Бонда в фильме "Никогда не говори "никогда".

В 1991 году Шон Коннери получил Орден Почетного легиона. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.