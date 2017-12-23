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23 декабря 2017 г.
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В Израиле

Израиль покидает UNESCO. МИД рекомендует "оставить дверь открытой"

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Израиль покидает UNESCO. МИД рекомендует "оставить дверь открытой"
Израиль покидает UNESCO. МИД рекомендует "оставить дверь открытой"
Израиль покидает UNESCO. МИД рекомендует "оставить дверь открытой"

В пятницу, 22 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил израильскому представителю в UNESCO Кармелю Шама а-Коэну передать генеральному директору UNESCO, Одри Азулай, письменное заявление о выходе Израиля из этой международной организации.

За несколько часов до этого гендиректор МИДа Юваль Ротем, который отвечает за подготовку к выходу Израиля из UNESCO, представил Биньямину Нетаниягу свои рекомендации, сообщает Ynet. Напомним, ранее профессиональные дипломаты выступали против решения главы правительства о выходе Израиля из UNESCO, предупреждая, что если Израиль выйдет из UNESCO, ему будет крайне тяжело вернуться в эту организацию.

Однако после того, как израильский МИД направил своего специального представителя, Цви Таля, для переговоров в Вашингтон, рекомендации были изменены. Внешнеполитическое ведомство поддержало решение о выходе из UNESCO, посоветовав "оставить дверь открытой" для возможного возвращения туда в случае, если организация подвергнется необходимым реформам.

Согласно указанию Нетаниягу, заявление будет передано Азулай сразу после Рождества. По правилам UNESCO, Израиль сможет покинуть эту организацию только 31 декабря 2018 года. Кармель Шама а-Коэн, представитель Израиля в UNESCO, поздравил Нетаниягу с этим решением, подчеркнув, что "Израиль обязан поддержать США в этом вопросе".

Напомним, 12 октября госдепартамент объявил о выходе США из UNESCO. Согласно официальному заявлению американского госдепартамента, данное решение было принято в связи с "растущими задолженностями UNESCO, необходимостью провести в организации фундаментальные реформы и предвзятым отношением к Израилю".

В тот же день глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отдал соответствующее распоряжение израильскому МИДу. Нетаниягу похвалил президента США Дональда Трампа за "смелое и высокоморальное решение" покинуть организацию, превратившуюся в "театр абсурда".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2017 г.
После Рождества Израиль передаст в UNESCO заявление о выходе из этой организации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 октября 2017 г.
СМИ: сотрудники МИДа против выхода Израиля из UNESCO
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Одри Азулай избрана новым генеральным директором UNESCO
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Германия сожалеет о решении США и Израиля выйти из UNESCO и приветствует договор между ХАМАСом и ФАТХом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2017 г.
НДИ: Решение США о выходе из UNESCO – предупреждение антиизраильским организациям
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 октября 2017 г.
Нетаниягу распорядился подготовиться к процессу выхода из UNESCO







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