Минфин представил карту и план введения платы за въезд в Гуш-Дан в часы пик

Министерство финансов представило на утверждение Кнессета проект закона о регулировании народного хозяйства. 17-й параграф этого проекта посвящен плану введения платы за въезд в Гуш-Дан и за выезд из него в часы пик.

Согласно плану, плата за проезд будет введена в 2024 году, однако министры финансов и транспорта смогут отложить этот шаг до 2025 года.

Район Гуш-Дан будет разделен на три кольца. Во внешнее кольцо войдут Герцлия, Петах-Тиква, Кирьят-Оно, Йегуд-Моносон, Ришон ле-Цион. В промежуточное кольцо войдут Бат-Ям, Холон, Рамат-Ган, Гиватаим и часть северных кварталов Тель-Авива. Во внутреннее кольцо войдет большая часть Тель-Авива.

Плата будет взиматься за проезд в часы пик – между 06:30 и 10:00 и между 15:00 и 19:00. При этом в утренние часы плата будет взиматься только за движение в направлении центра, а в вечерние часы – в любом направлении.

В утренние часы пересечение внешнего кольца будет стоить 5 шекелей, промежуточного и внутреннего – по 10 шекелей. В вечерние часы – 2,5 шекеля и по 5 шекелей соответственно. Максимальная суточная плата – 37,5 шекелей.

Автобусы, маршрутные такси, машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также автомобили, зарегистрированные на инвалидов, будут освобождены от платы. Мотоциклисты будут платить половину стоимости. На обычные такси и на грузовики не будет распространяться максимальная суточная плата.

Обеспечение сбора платы планируется реализовать путем развертывания сети видеокамер общей стоимостью 550 миллионов шекелей. Видеокамеры будут фиксировать момент пересечения автомобилем границы кольца и время пересечения.

При этом в министерстве признают, что к 2024 году из систем массовой перевозки пассажиров в строй вступит только "красная" линия скоростного трамвая. Еще две линии начнут работать не раньше 2026 года, а метро – не раньше 2030 года. Решать проблему недостаточности общественного транспорта предлагается за счет бесплатных шаттлов от перехватывающих парковок на подъездах к Гуш-Дану (развязки Шапирим и Шфаим, парковка на шоссе 20 в Ришон ле-Ционе и две парковки на шоссе номер 5), а также за счет увеличения выделенных полос для общественного транспорта и велосипедных дорожек.