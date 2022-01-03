Финкомиссия Кнессета заблокировала сокращение льготы для держателей гибридных автомобилей, увеличив льготу на электромобили
Финансовая комиссия Кнессета отклонила требование налогового управления сократить на 100 шекелей налоговую льготу, на которую имеют право работники, получающие от работы автомобиль с гибридным или с подключаемым гибридным двигателем.
В результате льгота на гибридный автомобиль по-прежнему будет составлять 500 шекелей, а на подключаемый гибридный – 1000 шекелей.
Комиссия также приняла решение увеличить льготу на электромобили с 1000 шекелей до 1200 шекелей.
Размер установленных льгот не будет меняться до 2025 года.
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