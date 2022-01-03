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NEWSru.co.il :: Автомобили3 января 2022 г., 11:21

Tesla обновила рекорд поставок в мире и установила рекорд в Израиле

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Tesla обновила рекорд поставок в мире и установила рекорд в Израиле

Компания Tesla поставила в четвертом квартале 2021 года на мировые рынки 308600 электромобилей различных модификаций, что является рекордным для нее показателем.

Поставки в четвертом квартале на 70% превысили поставки за аналогичный период прошлого года и на 30% - показатели третьего квартала. Прогнозы аналитиков, оценивавших поставки в четвертом квартале в 266 тысяч электромобилей, также были существенно превышены.

Увеличение поставок несмотря на глобальный дефицит чипов, сильно ударивший по автомобильной индустрии, стало возможно благодаря собственным разработкам компании, позволившим ей лучше адаптироваться к ситуации.


За весь 2021 год компания поставила на рынки 936172 автомобиля, на 87% больше, чем в 2020 году

В Израиль в 2021 году было поставлено более 6150 автомобилей Tesla, что превышает объем поставок электромобилей всех других марок вместе взятых.

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