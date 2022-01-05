Министр транспорта в радиоинтервью призвала владельцев машин пересаживаться на общественный транспорт, чем возмутила слушателей

Министр транспорта Мерав Михаэли в интервью Шели Яхимович на "Кан Бет" призвала израильтян отказаться от использования личного транспорта и начать пользоваться автобусами и поездами.

Министр заявила, что владельцы автомобилей впустую тратят на него деньги. Она предложила потратить немного времени на знакомство с мобильными приложениями, помогающими планировать поездки на общественном транспорте. Родители, по ее мнению, должны поощрять детей ездить на велосипедах.

"Освободитесь от машин," - призвала министр транспорта.

Эта цитата, опубликованная новостной службой корпорации "Кан" в своем "твиттере", судя по комментариям под ней, не нашла поддержки у радиослушателей. Комментаторы пишут о постоянных сбоях в расписании автобусов и поездов, о больших интервалах в их движении, о переполненных автобусах в часы "пик". Другие считают, что министр выбрала неудачное время для рекламы общественного транспорта в разгар "пятой волны" эпидемии. Кроме того, слушатели радиостанции напоминают, что по субботам в Израиле общественный транспорт не ходит, и нет альтернативы личному транспорту.