На дорогах Израиля появится еще один китайский бренд

Семья Кадури объявила о начале импорта в Израиль новых китайских электромобилей-внедорожников Skywell 5ET.

Бренд Skywell, созданный в 2015 году, принадлежит китайскому производителю электроники SKYWORTH, выпускающему также минивэны и автобусы.

Skywell 5ET отвечает американскому стандарту, поэтому, в отличие от большинства китайских моделей, может импортироваться в Израиль без ограничений количества.

Семья Кадури владеет лизинговой компанией OTO, сетью авторемонтных мастерских и бизнесом по скупке и разборке старых и разбитых автомобилей на запчасти.