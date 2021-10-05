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NEWSru.co.il :: Автомобили5 октября 2021 г., 11:14

На дорогах Израиля появится еще один китайский бренд

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На дорогах Израиля появится еще один китайский бренд

Семья Кадури объявила о начале импорта в Израиль новых китайских электромобилей-внедорожников Skywell 5ET.

Бренд Skywell, созданный в 2015 году, принадлежит китайскому производителю электроники SKYWORTH, выпускающему также минивэны и автобусы.

Skywell 5ET отвечает американскому стандарту, поэтому, в отличие от большинства китайских моделей, может импортироваться в Израиль без ограничений количества.

Семья Кадури владеет лизинговой компанией OTO, сетью авторемонтных мастерских и бизнесом по скупке и разборке старых и разбитых автомобилей на запчасти.


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