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NEWSru.co.il :: Автомобили5 октября 2021 г., 20:42

Возврат лицензионного сбора за списанный автомобиль будет осуществляться с момента аварии

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Возврат лицензионного сбора за списанный автомобиль будет осуществляться с момента аварии

Министерство транспорта объявило, что с текущей недели владельцы автомобилей, списанных из-за дорожной аварии, смогут получить частичный возврат лицензионного сбора с момента аварии, а не с момента обращения в минтранс.

Заявление минтранса последовало в ответ на иск, поданный против его адвокатом Ницаном Гадот.

В министерстве заявили, что приняли немедленные меры для исправления ситуации и внесли изменение в компьютерную систему.


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