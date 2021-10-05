Возврат лицензионного сбора за списанный автомобиль будет осуществляться с момента аварии

Министерство транспорта объявило, что с текущей недели владельцы автомобилей, списанных из-за дорожной аварии, смогут получить частичный возврат лицензионного сбора с момента аварии, а не с момента обращения в минтранс.

Заявление минтранса последовало в ответ на иск, поданный против его адвокатом Ницаном Гадот.

В министерстве заявили, что приняли немедленные меры для исправления ситуации и внесли изменение в компьютерную систему.