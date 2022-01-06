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NEWSru.co.il :: Автомобили6 января 2022 г., 07:43

В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей

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В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей

Согласно данным Союза импортеров автомобилей, в 2021 году в Израиль был импортирован 289.291 автомобиль, на 2,5 тысячи автомобилей больше, чем в рекордном до сих пор 2016 году.

Если учесть автомобили, импортированные малыми импортерами и в рамках частного импорта, общее количество новых автомобилей, ввезенных в страну в 2021 году, превышает 300 тысяч.

Лидером продаж остается Hyundai с 43.152 автомобилями, на втором месте – Toyota с 40.844 автомобилями, на третьем – Kia c 39.737 автомобилями. На четвертом месте с большим отставанием – Skoda с 18.628 автомобилями. Замыкает первую пятерку Mazda с 15.051 автомобилем.


Если продажи корейских и японских автомобилей выросли на 28%-58%, то продажи европейского лидера – только на 4%.

За год в страну был везен 10.211 электромобиль, из которых 6.299 электромобилей приходятся на долю Tesla.

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