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NEWSru.co.il :: Автомобили7 декабря 2021 г., 17:44

Кнессет обсуждает отмену закона о лишении водительских прав за долги

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Кнессет обсуждает отмену закона о лишении водительских прав за долги

Во вторник, 7 декабря, на пленарном заседании Кнессета прошел голосование в первом чтении законопроект, благодаря которому более сотни тысяч водителей смогут вновь сесть за руль.

Законопроект, разработанный министром юстиции Гидеоном Сааром, предусматривает отмену положения о лишении водительских прав должников, против которых открыты дела в Службе судебных исполнителей или Центре взыскания штрафов.

В приложении к законопроекту указывается, что в настоящий момент насчитывается около 180 тысяч израильтян, водительские права которых были отобраны за долги.


Для того, чтобы законодательная инициатива Гидеона Саара обрела силу закона, необходимо, чтобы она прошла голосование в Кнессете во втором и третьем чтениях.

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