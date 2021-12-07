Кнессет обсуждает отмену закона о лишении водительских прав за долги

Во вторник, 7 декабря, на пленарном заседании Кнессета прошел голосование в первом чтении законопроект, благодаря которому более сотни тысяч водителей смогут вновь сесть за руль.

Законопроект, разработанный министром юстиции Гидеоном Сааром, предусматривает отмену положения о лишении водительских прав должников, против которых открыты дела в Службе судебных исполнителей или Центре взыскания штрафов.

В приложении к законопроекту указывается, что в настоящий момент насчитывается около 180 тысяч израильтян, водительские права которых были отобраны за долги.

Для того, чтобы законодательная инициатива Гидеона Саара обрела силу закона, необходимо, чтобы она прошла голосование в Кнессете во втором и третьем чтениях.