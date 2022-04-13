"Селком" начал предлагать абонементы на зарядку электромобилей

Оператор сотовой связи "Селком" объявил о выходе на рынок зарядки электромобилей. В рамках проекта "Селком EV" компания будет устанавливать точки зарядки в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях.

Клиентам компании будет предлагаться месячный абонемент на электричество, достаточное для проезда 1650 километров. Стоимость абонемента – 200 шекелей. Для тех, кто ездит мало, будет предлагаться абонемент стоимостью 50 шекелей плюс доплата за потребленное электричество.

Цены не включают одноразовую плату за установку точки зарядки.