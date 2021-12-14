Из-за дефицита чипов Skoda начала сокращать количество систем безопасности в автомобилях

Автомобильный концерн Skoda прекратил устанавливать на своих автомобилях систему мониторинга мертвых зон. Решение стало следствием глобального дефицита чипов.

Официальный импортер Skoda в Израиле, компания "Чемпион Моторс", уведомила клиентов, заказавших автомобили Skoda, что они могут получить свой автомобиль со скидкой в 2000 шекелей, или же отменить заказ, если они не хотят получить автомобиль без этой системы безопасности, сообщает "Калькалист".

Ранее схожие меры предпринял шведский концерн Volvo.