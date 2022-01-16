107 тысяч фонарных столбов "Нативей Исраэль" смогут отслеживать скорость автомобилей

У дорожной компании "Нативей Исраэль" имеются 107 тысяч фонарных столбов, которые могут использоваться также для отслеживания скорости автомобилей.

По информации сайта "Калькалист", в рамках "пилотного проекта" эксперимент по замеру скорости автомобилей начат на трассе 531, между Герцлией и Транс-израильским шоссе. Эти данные не передаются полиции, и штрафы за нарушение скоростного режима не выписываются.

В воскресенье, 16 января, компания "Электра" сообщила о модернизации системы освещения "Нативей Исраэль" фонарными столбами с LED-лампами. Согласно заявлению "Электры", на втором этапе проекта столбы будут подключены к системе замера скорости транспорта, а на третьем - системами для навигации автомобилей с автопилотом.

По информации "Калькалиста", новая система "умных столбов" будет использоваться для автоматического управления движением, и в отличие от проекта полиции Израиля "Алеф-3", информация не будет служить основанием для выставления штрафов.