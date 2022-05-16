Россия национализирует активы Renault и возобновляет выпуск "Москвичей"

Совет директоров французского автомобильного концерна Renault единогласно одобрил решение о продаже 100% компании Renault Russia правительству Москвы и 67,69% акций российского концерна "АвтоВАЗ" правительству России в лице ФГУП "НАМИ".

В рамках соглашения Renault будет иметь право выкупить свою долю акций в "АвтоВАЗе" в течение 6 лет. Оставшуюся треть акций "АвтоВАЗа" сохранит за собой государственная корпорация "Ростех".

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"АвтоВАЗ" продолжит производство линейки автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске, и возьмет на себя обслуживание автомобилей Renault.

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На московском заводе Renault при поддержке КАМАЗа возобновится производство автомобилей под брендом "Москвич".