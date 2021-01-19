Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
12 - 15°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Автомобили19 января 2021 г., 13:33

Зарядить за пять минут: израильская разработка, призванная изменить автопром

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Зарядить за пять минут: израильская разработка, призванная изменить автопром

Впервые в истории достигнуто поточное производство автомобильных батарей, полностью заряжаемых за пять минут. Первая, опытная партия произведена на заводе компании Eve Energy в Китае, однако батарея разработана израильским стартапом StoreDot.

Компания, базирующаяся в Герцлии, в 2020 году была признана агентством Bloomberg "первопроходцем новой энергетики". Она уже произвела около 1000 батарей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов, мотороллеров и телефонов, пишет британская The Guardian.

StroreDot мобилизовала на разработки около 130 миллионов долларов. Среди инвесторов – корпорации British Petroleum, Daimler, Samsung, российско-израильский предприниматель Роман Абрамович.


"Главная проблема в переходе на электрические автомобили – не цена, а страх. Страх застрять на дороге с пустой батареей, страх, что заправлять ее придется два часа. Но если все будет происходить как на простой автозаправке, этот страх исчезнет", - цитирует издание основателя компании Дорона Мейерсдорфа.

Он также подчеркивает: речь идет не о лабораторных образцах – компания доказала возможность промышленного массового производства. Цель компании – к 2025 году создать условия, когда на одной пятиминутной "зарядке" можно проехать порядка 160 км. Это по-прежнему значительно меньше, чем у бензинового автомобиля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Автомобили // 17 ноября 2017
Mercedes-Benz открыл новый исследовательский центр в Израиле

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:33 Зарядить за пять минут: израильская разработка, призванная изменить автопром
08:39 FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen объединились в Stellantis
12:03 На улицы Дубая выходят "черные кэбы" - знаменитые лондонские такси
11:41 Рост спроса на компьютеры и приставки привел к падению производства автомобилей
22:24 Водительские права не придется менять до 70 лет
22:12 В декабре 2020 года импортеры доставили в Израиль более 40 тысяч автомобилей
11:22 Tesla попросила заморозить лицензию импортера, чтобы блокировать параллельный импорт
07:16 В Тель-Авиве уберут 10000 парковочных мест на улицах из 80000 имеющихся
12:04 Tesla получила лицензию импортера и начинает продажу электромобилей в Израиле
09:35 Новые налоги на покупку автомобилей привели к росту цен
...