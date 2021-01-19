Зарядить за пять минут: израильская разработка, призванная изменить автопром

Впервые в истории достигнуто поточное производство автомобильных батарей, полностью заряжаемых за пять минут. Первая, опытная партия произведена на заводе компании Eve Energy в Китае, однако батарея разработана израильским стартапом StoreDot.

Компания, базирующаяся в Герцлии, в 2020 году была признана агентством Bloomberg "первопроходцем новой энергетики". Она уже произвела около 1000 батарей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов, мотороллеров и телефонов, пишет британская The Guardian.

StroreDot мобилизовала на разработки около 130 миллионов долларов. Среди инвесторов – корпорации British Petroleum, Daimler, Samsung, российско-израильский предприниматель Роман Абрамович.

"Главная проблема в переходе на электрические автомобили – не цена, а страх. Страх застрять на дороге с пустой батареей, страх, что заправлять ее придется два часа. Но если все будет происходить как на простой автозаправке, этот страх исчезнет", - цитирует издание основателя компании Дорона Мейерсдорфа.

Он также подчеркивает: речь идет не о лабораторных образцах – компания доказала возможность промышленного массового производства. Цель компании – к 2025 году создать условия, когда на одной пятиминутной "зарядке" можно проехать порядка 160 км. Это по-прежнему значительно меньше, чем у бензинового автомобиля.