Осторожно, мошенники: как вас обирают под видом интернет-инвестиций

Цитируемые в следующем абзаце рекламные объявления – мошеннические. Редакция NEWSru.co.il убедительно просит читателей не верить предложениям о якобы быстром и легком заработке.

О проведенном расследовании рассказывает сотрудница редакции NEWSru.co.il Елена Пепел.

"Внимание! Система выбрала ваш аккаунт, вас ждет бонус от Meta-Invest!" "Ваш профиль Фейсбук подходит по всем установленным критериям, и вы можете уже сегодня активировать персональный бонус!" "Я Мария Шарапова, и сейчас я расскажу вам про способ получения пассивного дохода, которым я пользуюсь. Платформа работает на основе уникального алгоритма-автопилота и не допускает ошибок, что позволяет получать безрисковую прибыль каждый день". "Израиль обнародовал новую систему! С 1.02.2024 каждый русскоязычный гражданин имеет возможность выводить от 1000 шекелей в день на ресурсах Израиля" "Хочешь научиться торговать криптовалютой? Не беспокойся, мы все объясним простыми словами и поможем каждому шагу". "Алла Пугачева показала, как зарабатывает в нынешних реалиях: "Я пользуюсь уже больше года этой программой, и зарабатываю не меньше того, сколько приносили мне концерты".

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Наверняка все вы видели такую рекламу – известные люди якобы восторженно рассказывают, как они зарабатывают "при помощи не шестерки, а нашего помощника" значительные суммы, покупая и продавая акции. Способ убеждения колеблется от "они не хотят, чтобы вы об этом узнали" до "ведь у нас и так уже все есть, пускай и люди получат часть роскошной прибыли".

Надежные фирмы и люди, которым вы доверяете

Владелец компании Tesla Илон Маск и создатель Facebook (теперь Meta) Марк Цукерберг, президент Израиля Ицхак Герцог и владелица банка "Апоалим" Шери Арисон, Алла Пугачева и Максим Галкин, Мария Шарапова и Андрей Макаревич: почему все эти люди – ведь мы знаем их лица, нам знакомы их голоса – убеждают скачивать на свой телефон трейдерскую программу и "зарабатывать, как все они"? Ответ простой. Они этого не делают.

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И их лица с двигающимися четко по тексту губами, и их голоса, и тексты, которые они произносят – подделка. Технология, известная под названием "дипфейк". Эти известные люди – тоже жертвы мошенников: годы их работы, их репутация, доверие людей к ним и их советам используются мошенниками, чтобы обмануть вас, чтобы вас обокрасть.

Иногда знаменитости пытаются бороться с преступниками, использующими их образ для совершения мошенничества, но это не всегда получается: рекламные аккаунты создают на базе украденных "профилей" в социальных сетях, и как только появляются жалобы и блокировки – мошенник открывает россыпь других аккаунтов.

Стал жертвой таких "дипфейк-мошенничеств" и известный музыкант Андрей Макаревич, с немалым удивлением обнаруживший, что оказывается, он рекламирует "быстрый заработок в интернете". "Я и раньше видел в Facebook проскакивающую рекламу с известными людьми и явно подложенным голосом. Это были видео на тему "как легко каждый день зарабатывать по 4000 евро", – рассказал он NEWSru.co.il. – Сегодня я с ужасом понимаю, что это только начало всей этой истории, потому что с помощью "дипфейка" уже можно сделать любое лицо, сымитировать любой голос, и гоняться за ними становится все труднее и труднее. Я такое видел и с Пугачевой, и с Ургантом, и с другими людьми. Но мне просто повезло, когда я там себя увидел, я не выдержал, позвонил своему товарищу, профессору, который преподавал и работал в Америке, и он мне дал координаты американской компании, которая по его просьбе мне помогла. Это компания Brinker, она занимается выловом таких вещей, и они проделали большую работу, все это вычленили, собрали, представили – и в общем, мое изображение оттуда убрали. Но через две недели у других жуликов оно появилось, так что нам веселая жизнь предстоит в этом смысле".

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Андрей Макаревич обращался в Facebook, но он сам признает, что "это бесполезно": при том количестве пользователей, которые являются клиентами Facebook, эффективной защиты ожидать не приходится.

"Я предлагаю всем: если возникает малейшее сомнение в подлинности происходящего – просто не верьте, – призывает Андрей Макаревич. – Если есть возможность как-то проверить – проверьте. Потому что в этом смысле ужасные времена настали".

Видеоролики и рекламные баннеры часто делаются так, чтобы повторить графический стиль и формат изложения информационных сайтов или новостных программ. В ход идут те же программы, вкладывающие нужный мошенникам текст в уста известных журналистов с узнаваемыми голосами: так, о "принятом в Израиле законе, который предназначен для русскоязычных израильтян и помогает зарабатывать тысячи шекелей в день", якобы рассказывает президент Израиля Ицхак Герцог (использовано видео с одного из международных форумов), а озвучивает этот "репортаж" "дипфейк" с голосом известного израильского журналиста Сергея Гранкина.

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Компании, создающие мошеннические приложения, созвучны или похожи по названию с компаниями, за филиал которых мошенники выдают свои программы. Это дает пользователю ложное ощущение, что он действительно "сотрудничает" с такими гигантами, как Tesla или Meta.

Простой пользователь даже блокировки мошеннической рекламы не добьется, но стоит лишь нажать на "послать заявку" в одной из таких реклам, как ваша лента будет рекламировать мошенников через каждые четыре записи тех, кого вы читаете. Это говорит о том, что Facebook прекрасно умеет распознавать мошенническую рекламу, классифицировать ее и таргетировать на пользователя, который непременно попадется. Но пользователей Facebook не защищает.

Йосеф Лиор, представитель компании по связям с общественностью Shalom Tel-Aviv, представляющий интересы компании Meta в Израиле, после предоставления всей возможной информации, ссылок и цитат, включая поддельные цитаты от имени создателя Meta Марка Цукерберга, заявил, что он "не понимает претензий", и комментировать ситуацию отказался.

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Почему крупные компании, такие как Tesla и Meta, такие как банки и государственные организации, почему те, от чьего имени действуют мошенники, никак не сопротивляются? Более того, от имени компания Meta открываются аккаунты, "персональные помощники" утверждают, что они работают из израильских офисов Facebook Israel в Тель-Авиве (до этого мы еще дойдем), поддельные аккаунты, кроме "Васильева ООО" или "Бизнес-трейд" используют торговые марки Meta и Facebook, рекламные кампании идут в социальных сетях Facebook и Instagram. Почему такая крупная и влиятельная компания, как Meta, это позволяет? Неужели реклама, оплаченная мошенниками, действительно представляет собой значимый процент доходов Meta? Позвольте в этом усомниться.

"Ваш персональный помощник Даниил, компания Meta"

Чтобы получить информацию "из первых рук", сотрудница NEWSru.co.il оставила координаты под одной из многочисленных реклам, использовав вымышленное имя и дав вымышленный адрес электронной почты.

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Рассказывает Елена Пепел.

Номер телефона я оставила свой, и немного нервничала, смогу ли я незаметно записать телефонный разговор: как известно, по израильскому законодательству необходимо предупредить собеседника во время начала записи, и в запись телефонных разговоров автоматически встроена фраза женским голосом на иврите "с этого момента начинается запись разговора". До сих пор мошенники неоднократно бросали трубку, услышав эту фразу – то ли не хотели оставлять доказательства, то ли просто не могли ответить на иврите и не хотели тратить время. Но в данном случае этого не произошло.

Когда мне позвонил бодрый молодой человек, назвавшийся Даниилом и заявивший, что он звонит из офиса компании Meta в Израиле, я включила запись разговора (запись хранится в редакции, – прим. ред.). Программа добросовестно предупредила на иврите о начале записи – и я тут же извинилась перед собеседником, сказав, что это автомобильный навигатор рекомендует поворот, а я нахожусь в машине. "Работающего в Израиле представителя компании Meta" это объяснение успокоило, слов на иврите он явно не понял, и дальше началась обработка потенциального клиента: "Меня зовут Даниил, я буду вашим аккаунт-менеджером по проекту Meta, это проект, позволяющий получать дополнительный доход. Мы зарабатываем за счет абсолютно разных финансовых активов: акции компаний, валюта, сырье, драгоценные металлы и так далее. Наша основная задача максимально проста: покупать актив дешевле, чтобы потом через время продать его дороже".

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"Даниил" поинтересовался моими знаниями и предварительным опытом, и ответ об отсутствии и того, и другого его не отпугнул, а скорее, воодушевил. Он рассказал, что в компании Meta работают более 200 человек только на биржевой аналитике, специалисты разработали "специальный алгоритм на базе искусственного интеллекта", это все позволяет зарабатывать огромные деньги – но почему-то компания продолжает нуждаться в простых интернет-пользователях для того, чтобы те установили у себя программу Metatrader и незамедлительно начали зарабатывать. Прежде всего, по словам "Даниила", я должна была установить на свой телефон программу, которая без моего активного участия будет работать самостоятельно, и установить программу нужно как можно скорее.

Помня настоятельную рекомендацию специалистов банка "Дисконт" по кибербезопасности ни в коем случае не устанавливать неизвестные программы и не давать мошенникам доступ к своим гаджетам, я рассказала собеседнику, что за рулем мне устанавливать программы неудобно, и вежливо с ним попрощалась. Это не остановило "Даниила" от обращения ко мне в WhatsApp и еще нескольких звонков. Звонил, к слову, мой собеседник с израильского номера телефона, а зарегистрированный на этот номер бизнес-аккаунт в WhatsApp в качестве аватарки демонстрирует лого компании Meta с подписью "бизнес-менеджер".

Как это работает?

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Мошенники уверяют, что всё, что нужно для вступления в элитный клуб "пассивного дохода" – оставить свои координаты и ждать звонка вашего персонального менеджера. Того самого "помощника", который и научит, и расскажет, и будет постоянно с вами на связи, и которому совершенно не нужны ваши деньги – "потому что он заработает комиссионные с ваших заработков, а ваши собственные вклады вы сохраните и приумножите". И все полностью в вашей власти: ваш помощник учит вас проставлять галочки и ставить рычажки в нужных местах приложения, сайта или программы на компьютере-десктопе, вы будете "покупать" и "продавать" акции известных фирм, и даже если вы проверите по биржевым котировкам (а на каком-то этапе вы действительно проверите) – система покажет "рост", примерно соответствующий количеству "имеющихся" у вас акций, которые вы "купили" – переведя деньги на счет "помощника" или "брокерской компании" через любой из обменников валюты, положив на виртуальные кошельки, даже переведя на израильские счета – благодетели сделали максимально быстрым и удобным способ получения ваших денег. Безусловно, вы сможете вывести деньги со своего счета, для проверки – на каком-то этапе вы действительно это сможете. И они зайдут на ваш банковский счет, ваш PayPal или другой виртуальный кошелек. Небольшую проверочную сумму вам действительно отдадут. Но и только.

Дело в том, что на "ваш счет" в "волшебной бот-системе" ваши деньги не попадают и никакие акции, никакая криптовалюта и никакие товары на них не покупаются. И в качестве проверки вы снимаете не свои деньги – а деньги таких же людей, как вы, которые вошли в эту систему чуть раньше. Потому что мошенническая схема действует по принципу финансовой пирамиды. Потому что товар в этой системе – это вы. Ваш азарт, ведь так приятно "вложить" немного, и "получить" прибыль. Ваше время – ведь достаточно всего на десять минут в день включить программу и выбрать "акции", и вы будете это делать каждый день неделями, месяцами, годами. Ваша привязанность – ведь "помощник" по имени Данил или Дима, Олег или Саша, Самсон или Давид общается с вами каждый день, вы рассказываете ему о болезни своей мамы и выпавшем зубе дочери, он участливо желает вашему служащему в Газе сыну безопасности и победы. И конечно, ваши деньги. Вы войдете в систему быстро и безболезненно, и даже получите бонус – за счет предыдущих жертв. Но азарт нужно подпитывать, ваш помощник будет убеждать вас вкладывать и вкладывать, и только для вас, своего друга или своей подруги, согласится поделиться инсайдерской информацией о происходящих в крупной компании событиях, которые принесут держателям акций этой компании баснословную прибыль. Только сумма нужна гораздо больше той, которую вы видите на экране "своего" брокерского аккаунта, вам придется взять ссуду в банке, снять свои сбережения или попросить в долг у мамы. Но ведь это всего один раз, потому что после этого вам никогда больше не нужно будет работать, вы вернете ипотеку или купите квартиру вместо съемной, сможете впервые за много лет выйти в отпуск. И ваша мама и ваши дети будут вами гордиться. Просто переведите деньги сегодня, и вложите те, которые у вас уже "есть" на вашем аккаунте. И вы поддаетесь азарту, и влезаете в долги, и пересылаете быстро-быстро по указанным реквизитам, чтобы ваш прекрасный помощник успел купить акции до того, как они начали расти. И вы вдруг видите ноль на своем "брокерском аккаунте", а ваш помощник перестает отзываться и блокирует вас и в мессенджерах, и по телефону. Или говорит, что вы что-то сделали не так, нажали неправильную кнопку, ваши деньги ушли не туда и "сгорели", и чтобы вернуться в игру, чтобы "отыграться", нужно "докинуть" еще, и просто не делать никаких закупок, не посоветовавшись с помощником. А в вашей потере никто не виноват, так бывает. Ведь не может быть так, чтобы все это, с самого начала было обманом.

Может.

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"Я точно знаю, что на этом можно заработать"

В мошеннической схеме "инвестиционных ботов", якобы связанных с крупными международными компаниями, люди сидят месяцами, иногда годами. И в отличие от телефонного мошенничества, на которое чаще попадаются пожилые люди, "интернет-инвесторами" считают себя русскоязычные израильтяне тридцати, сорока, пятидесяти лет – обладающие хотя бы начальными познаниями в социальных сетях, слышавшие о сетевом мошенничестве, о финансовых пирамидах, зачастую знающие о существовании настоящих инвестиционных программ в банках и инвестиционных компаниях. Люди, рассказывающие своим родителям об опасности мошенников.

"Я не понимаю, как он туда влез, – рассказывает Л. о своем муже, потерявшем на Meta-боте больше 100 тысяч шекелей. Называя сумму потери, Л. понижает голос. Ей стыдно. – Он год в этом сидел, год! Каждый вечер "заключал сделки", показывал мне на экране, какие выгодные покупки он делает. Он вывел в начале со своего счета 50 долларов, и убедился, что "никакого обмана". Он всегда говорил, что "деньги не должны просто так лежать, они должны работать". Как я орала, когда узнала об этом, вы не представляете. И он ведь еще верил, что это не обман, а он совершил ошибку в программе, и сможет отыграться и все вернуть. Я не разрешила под угрозой развода, но я не уверена, что он и сейчас не "вкладывает". В полицию, по словам Л., ее муж не обращался: он просто не знает, как доказать, что его обманули. Сама она уверена, что мошенники находятся за границей, и наказать их невозможно. Только – не попадаться.

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Помимо рекламы самих "инвестиционных ботов", социальные сети забиты рекламой контор, которые готовы "помочь вернуть слитые недобросовестным брокером деньги". Целевая аудитория и той, и другой рекламы одна: люди, которые действительно верят словам о лицензии и законности, даже не прося предъявить эту лицензию и ссылку на закон, люди, которые уже доказали, что они готовы перечислить свои деньги туда, куда скажет собеседник, которого они знают только по телефону. Мошеннические системы ценят этих людей и стремятся вернуть в свою "базу пользователей" даже после того, как жертва убедилась в обмане и прекратила "попытки заработать". И хотя критические комментарии авторы рекламы стараются своевременно подчищать, некоторым обманутым клиентам удается оставить свои истории. Так, пользовательница Instagram в комментарии к обещанию "вернуть украденные брокером средства" написала, что сразу после ее "регистрации в системе" на ее электронную почту пришло предупреждение о попытке неизвестного лица подключиться к ее аккаунту на google.com.

"Я не смог вернуть свои деньги, – сказано в другом комментарии. – Наверное, я сам был виноват, и давал брокеру доступ к моему пользовательскому интерфейсу, чтобы он проводил сделки, когда я работаю. Он меня обчистил. Но я уверен, что на этом можно заработать, просто мне не повезло".

Это уже одержимость.

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"Каждый день мы ищем такие объявления и требуем их удалить"

Глава службы кибербезопасности банка "Дисконт" Адар Михаэлис рассказал, что возглавляемый им отдел постоянно отслеживает мошеннические объявления и требует их удалить. По словам Михаэлиса, руководство социальных сетей не стремится самостоятельно предотвращать распространение мошеннических объявлений, но тот факт, что автоматическое таргетирование рекламы в Facebook показывает дополнительные ресурсы мошенников, немного помогает и в борьбе с ними: "Мы так находим новые мошеннические линки и добиваемся их удаления". "В тот момент, когда мошенник уцепился за клиента, он не отстанет", – подчеркнул Адар Михаэлис. Он добавил, что мошенники действуют из-за рубежа, и они активно обрабатывают клиентов, не позволяя им расслабиться и критически рассмотреть ситуацию со стороны.

А главное – помните, что украденные деньги никто вам не вернет.

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Редакция NEWSru.co.il намерена продолжить информировать о мошеннических схемах и добиваться пресечения незаконной деятельности.

Если вы пострадали от действий подобных мошенников и готовы к тому, чтобы ваша история была опубликована, пишите нам. Электронный адрес редакции: [email protected]