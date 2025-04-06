В Redmax TV появились детские телеканалы на иврите и видеотека в ультра HD качестве

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Дорогие родители, их дети, а также все неравнодушные к израильскому и российскому контенту. Рады сообщить, что в тарифах Redmax TV долгожданное пополнение. В тарифы компании добавили детские израильские Аруц Еладим ערוץ הילדים, Логи לוגי, FOMO и YOYO יויו. В этом обзоре расскажем , что посмотреть детям и их родителям на иврите и русском в Redmax TV.

Изадора Мун на Аруц Еладим

Вместе с телеканалом Аруц Еладим в Redmax TV появилась детская видеотека на иврите. Одним из первых мультиков, который добавили разработчики стал Изадора Мун. Как быть, если ты совсем не похож на своих одноклассников? Что ответить родителям, когда просто хочешь остаться самим собой? Или, наконец, можно ли устроить вечеринку без магических сил? Ответы на эти вопросы каждый день приходиться искать Изадоре Мун – персонаже книг британки Гарриет Манкастер, которые перевели на 27 языков. В ее честь (Изадоры Мун) даже назвали десерт с мороженым в лондонском кафе. А в Израиле этот мультфильм можно посмотреть на телеканале Аруц Еладим по подписке Redmax TV.

Заботливые мишки на Йо-Йо

Стандартная формула бизнес успеха мультиков – это книжка, затем мульфильм, затем франшиза, а вишенка на торте – сувенирная продукция. У мишек Care Bears все с ног на голову. Изначально персонажи мультфильма были нарисованы в США для поздравительных открыток. Каждый их них отражал определенное чувство или пожелание для получателя. А уже затем вышли плюшевые игрушки, после них книга, а в финале появился мультик. Что из этого вышло в Израиле? Ответы смотрите на телеканале Йо-Йо по подписке Redmax TV.

Галис на телеканале FOMO

גאליס на FOMO – молодёжный сериал режиссёра Одеда Раза, состоящий из 7 сезонов и 213 серий. Сериал является спин-оффом картины "Мечтатели" и рассказывает о летнем лагере Галис. Сериал имел огромный успех среди израильских подростков, а франшиза даже была продана итальянскому каналу Planet Kids и была переведена на английский язык. Без преувеличения – это один из самых популярных молодежных сериалов в Израиле, который представлен во всех крупных видеотеках страны. Теперь его можно посмотреть на телеканале FOMO по подписке Redmax TV.

Cериал אאוץ' на Logi

"Ой" (на английском Operation Ouch) – британский комедийный телесериал. Это как сериал всеми любимая "Клиника", только для детей. Курьезные случаи в больнице, рутина в неотложке, реакция организма на различные травмы?. Согласитесь, показать все это и не травмировать детскую аудиторию – это тоже своего рода искусство. Впервые сериал транслировался на канале CBBC, а в Израиле его можно посмотреть на канале Logi по подписке Redmax TV.

Вместе с ребрендингом, онлайн-кинотеатр START представил крупное обновление, которое уже доступно подписчикам Redmax TV в Израиле. Онлайн-кинотеатр – это лучшие российские фильмы и сериалы, которые разбиты по категориям и подборкам. START – это новые релизы, это неограниченный контент для взрослых и детей. Более того, контент онлайн-кинотеатра выходит день в день вместе с премьерой. Для зрителей Redmax TV – это означает одно, что вместе с подпиской вы получаете полноценный видеосервис, который объединяет более 200 телеканалов на русском, иврите и других языках. Все телеканалы разбиты по категориям, а свежие подборки фильмов и сериалов каждый день обновляются на главном экране тв-приложения. В Redmax TV умный архив может записывать любые программы в течение 14 дней, а техподдержка работает 24/7 и готова ответить на все ваши вопросы на русском языке. Хотите смотреть телевидение в Израиле без обязательств? Просто подключите Redmax TV по номеру *2186 или оставьте заявку на сайте.