Вакцинация: суд на стороне работодателей. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Четвертые за два года выборы в Кнессет не вывели страну из политического тупика, однако рейтинговое агентство S&P уже объявило, что в краткосрочной перспективе кредитному рейтингу Израиля ничего не угрожает. Аналитики агентства отмечают хорошие макроэкономические показатели, грамотную политику Банка Израиля и стрессоустойчивость экономики страны.

Более того, в агентстве не ожидают немедленных мер по сокращению дефицита госбюджета и опасения выражают по поводу неспособности правительства начать сокращать его к 2022 году. С точки зрения макроэкономики смягчает опасения и продолжающийся в 2021 году рост экспорта услуг, и массовый приток иностранной валюты в местный хайтек.

Однако текущие макроэкономические показатели являются в первую очередь результатом решений, принимавшихся 5-15 лет назад. Чтобы поезд израильской экономики и дальше продолжал двигаться, ему необходимы техническое обслуживание и модернизация в виде важных реформ и правительственных инвестиционных программ. И симптомы отсутствия этого обслуживания в последнее время проявляются все более явно.

Пробки и канализация

Одним из таких симптомов, с каждым годом все ухудшающимся, являются дорожные пробки. Постоянно расширяющаяся дорожная инфраструктура страны не поспевает за приростом населения и увеличением количества автомобилей на дорогах. С 2000 по 2019 год общее количество автомобилей на дорогах Израиля удвоилось, их совокупный километраж вырос более, чем на 73%, тогда как площадь дорог выросла примерно на 51%, а протяженность – на 21%. Заторы, вернувшиеся на дороги страны в часы пик после снятия карантинных ограничений, в праздничные дни достигли рекордных масштабов.

По свежим данным ЦСБ, только за последние два года количество водителей в Израиле увеличилось более, чем на 6%. Из 4,6 миллионов водителей 71% садятся за руль каждый или почти каждый день. И как бы государство не старалось, темпы строительства дорог не будут поспевать за ростом количества автомобилей и приростом населения. При этом вопрос ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры отражается на развитии жилищного хозяйства. Мэры многих городов центра страны, подписавшие зонтичные соглашения о массовом строительстве, тормозят их реализацию, требуя решения в первую очередь транспортных проблем.

Еще один симптом последней недели: мэрия Герцлии, в конце прошлого года остановившая продвижение всех жилищных проектов из-за проблем с инфраструктурой, начала подписывать застройщиков, желающих получить разрешение на строительство, под документом, снимающим с муниципалитета ответственность за подключение новых зданий к канализации. Вопросы жилищной инфраструктуры – водопроводов, канализации, электропроводки, газоснабжения и т.д., требуют все большего внимания правительства и, что не менее важно, координации действий различных структур.

В частности, объединение строительных подрядчиков, комментируя на этой неделе ситуацию в сфере муниципальных инфраструктурных проектов, отметило, что каждый из более чем 250 израильских муниципалитетов, местных и региональных советов имеет свои правила проведения инфраструктурных тендеров, что значительно снижает уровень прозрачности и уровень конкуренции в секторе.

Рынок недвижимости: возвращение диаспоры

Отсутствие альтернатив для инвестиции, удешевление ипотеки, репатриация, опасения по поводу роста цен – все это вместе стимулирует спрос на покупку жилья. Еще одним фактором, стимулирующим рост цен на жилье, стал резкий рост спроса на "запасной аэродром" среди евреев США и Западной Европы. Риэлторы рассказывают о массовом возвращении американских евреев на рынок недвижимости Тель-Авива, Иерусалима, округа Шарон.

Только в декабре 2020 года, еще до начала вакцинации и выхода из кризиса, в Израиле было продано 13400 квартир. За всю историю страны лишь дважды за месяц продавалось больше недвижимости. Во второй половине 2020 года было продано 62000 квартир, что является рекордом за последние 20 лет. При этом предложение, то есть строительство нового жилья, не только не увеличилось, но сократилось из-за кризиса. В 2020 году были выданы разрешения на строительство 51,7 тысяч единиц жилья, на 8% меньше, чем в 2019 году, и начато строительство 51,6 тысяч единиц жилья, на 3,5% меньше, чем за год до того. В результате роста спроса и снижения предложения количество квартир на продажу сократилось на 20% с 49,7 тысяч до 39,6 тысяч.

Данные Банка Израиля свидетельствуют о стремительном росте объема ипотечных ссуд (9% за год) и об увеличении с 32% до 40% доли ипотек с высоким уровнем левеража (ипотека в размере 60% стоимости жилья и более).

Вакцинация: суд на стороне работодателей

За последние две недели окружные суды по трудовым конфликтам вынесли три постановления по искам невакцинированных работников, отстраненных от работы или уволенных. Во всех трех случаях суд встал на сторону работодателей.

Тель-авивский суд по трудовым конфликтам признал законным решение руководства компании, объединяющей около 20 фитнес-клубов в Тель-Авиве, об увольнении инструктора по сквошу, который отказался от вакцинации, работал, не имея "зеленого паспорта", и отказывался проходить регулярное тестирование на коронавирус. Тот же суд отклонил иск помощницы учителя из Кохав-Яира, требовавшей обязать руководство школы пустить ее на работу несмотря на отказ вакцинироваться и проверяться на наличие коронавируса. Суд постановил, что женщину не обязаны впускать в школу, поскольку здоровье детей превышает ее право не вакцинироваться против коронавируса. При этом суд подверг критике Кнессет за бездействие по этому вопросу и рекомендовал внести соответствующие поправки в законодательство.

Следует отметить, что по меньшей мере по одному из исков будет подана апелляция во Всеизраильский суд по трудовым конфликтам, поэтому последнюю точку пока ставить рано.

Альтернатива Суэцу?

Одной из главных новостей мировой экономики последней недели стало судно Ever Given, на неделю заблокировавшее Суэцкий канал, одну из главных артерий глобального товарооборота. Этот коллапс практически не повлиял на экономику Израиля, однако стал еще одним поводом для обсуждения возможности создания альтернативы Суэцу с израильским участием.

Еще до "суэцкого кризиса", сразу после отмены визита в ОАЭ в начале марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о намерении Абу-Даби инвестировать в израильскую экономику 10 миллиардов долларов. Одним из основных объектов инвестиции называлось строительство железной дороги Хайфа-Абу-Даби, которая должна объединить железнодорожные сети Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Строительство такой железной дороги является давней мечтой Исраэля Каца, говорившего о ней при любой возможности все десять лет пребывания на посту министра транспорта. Однако до недавнего времени, по очевидным причинам, эта опция даже не рассматривалась.

Железная дорога в Эйлат, о которой время от времени вспоминал Нетаниягу в своих обещаниях (предвыборных или после закрытия аэропорта Сдэ-Дов), неоднократно признавалась экспертами нерентабельной ни для пассажиров, ни для грузов. Именно нерентабельность, а отнюдь не бюрократия, является причиной отсутствия каких-либо подвижек в этом проекте.

Пока же поставка грузов через Хайфский порт в Иорданию и далее в страны Среднего Востока осуществляется грузовиками, а правительство Израиля утвердило план строительства 15-километрового участка железной дороги между Бейт-Шеаном и пограничным переходом имени короля Хусейна на границе с Иорданией.