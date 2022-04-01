Израиль и ОАЭ заключили соглашение о свободной торговле

В пятницу, 1 апреля, было объявлено о заключении соглашения о свободной торговле между Израиля и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом историческом договоре сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

В официальном сообщении сказано, что договор обсуждался премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в ходе встреч с фактическим правителем ОАЭ, наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом в декабре 2021 года.

Решение об ускорении процесса подписания соглашения было принято на прошлой неделе, в ходе встречи Беннета и бин Заида в Египте.

Соглашение предусматривает значительное упрощение торговых отношений между двумя странами, осуществление госзакупок, снятие многих таможенных ограничений, регулирование онлайн-коммерции и защиту прав интеллектуальной собственности.

95% товаров в обороте между Израилем и ОАЭ будут освобождены от таможенных пошлин сразу или постепенно, сказано в официальном сообщении канцелярии главы правительства Израиля. Это коснется продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, косметики, медицинского оборудования, лекарств и т.д.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение с Южной Кореей. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ОАЭ, ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Чили, Грузией. В 2021 году власти Индии и Вьетнама сообщили о намерении завершить переговоры и подписать соглашение с Израилем в 2022 году, а власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.