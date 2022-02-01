Бельзские хасиды просят госфинансирование школьной системы в обмен на преподавание светских предметов

Представители бельзских хасидов, второго по величине хасидского двора в Израиле, лидер которого отличается к тому же крайне консервативным подходом, обратились к министерствам финансов и просвещения с предложением о получении государственного финансирования для сети школ общины в обмен на преподавание основных базовых предметов – иврита, математики и английского языка.

Как сообщает The Marker, переговоры представители Бельзского адмора ведут без участия и без ведома депутатов Кнессета от блока "Яадут а-Тора", в который входит представитель двора Исраэль Айхлер.

Согласно предложению, сделанному государству, бельзские хасиды хотят получить 250 миллионов шекелей на пять лет, предлагая контролировать результаты обучения посредством участия школ хасидского двора в сравнительных общеизраильских экзаменах МЕЙЦАВ.

По данным газеты, на текущий момент в министерствах колеблются, стоит ли принимать предложение, и думают, как можно гарантировать выполнение обязательств бельзским двором в случае изменения политической ситуации и возвращения ультраортодоксальных партий в правительство.

Стоит напомнить, что в 1992 году сети школ партии ШАС и блока "Яадут а-Тора" обещали правительству Ицхака Рабина ввести преподавание светских предметов в школах в обмен на получение 100% государственного финансирования. Однако в итоге финансирование было получено, а преподавание светских предметов так и не началось.