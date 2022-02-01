Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
11 - 15°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика1 февраля 2022 г., 11:17

Бельзские хасиды просят госфинансирование школьной системы в обмен на преподавание светских предметов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бельзские хасиды просят госфинансирование школьной системы в обмен на преподавание светских предметов

Представители бельзских хасидов, второго по величине хасидского двора в Израиле, лидер которого отличается к тому же крайне консервативным подходом, обратились к министерствам финансов и просвещения с предложением о получении государственного финансирования для сети школ общины в обмен на преподавание основных базовых предметов – иврита, математики и английского языка.

Как сообщает The Marker, переговоры представители Бельзского адмора ведут без участия и без ведома депутатов Кнессета от блока "Яадут а-Тора", в который входит представитель двора Исраэль Айхлер.


Согласно предложению, сделанному государству, бельзские хасиды хотят получить 250 миллионов шекелей на пять лет, предлагая контролировать результаты обучения посредством участия школ хасидского двора в сравнительных общеизраильских экзаменах МЕЙЦАВ.

По данным газеты, на текущий момент в министерствах колеблются, стоит ли принимать предложение, и думают, как можно гарантировать выполнение обязательств бельзским двором в случае изменения политической ситуации и возвращения ультраортодоксальных партий в правительство.

Стоит напомнить, что в 1992 году сети школ партии ШАС и блока "Яадут а-Тора" обещали правительству Ицхака Рабина ввести преподавание светских предметов в школах в обмен на получение 100% государственного финансирования. Однако в итоге финансирование было получено, а преподавание светских предметов так и не началось.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Пресса // 19 ноября 2020
Le Monde: Среди ультраортодоксальной молодежи Израиля распространяется вирус эмансипации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2016
Правительство поддержало отмену обязательных предметов в ультраортодоксальных школах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:26 Отчет: кампании по борьбе с насилием в арабском секторе не публикуются в арабском секторе
11:17 Бельзские хасиды просят госфинансирование школьной системы в обмен на преподавание светских предметов
10:49 Уровень безработицы в середине января снизился на 0,1%
08:37 Отчет Кнессета: из-за перехода в хайтек в Израиле не хватает тысяч гражданских инженеров
22:45 Рами Леви обязался не повышать цены в своих магазинах, "Осем" предложил правительству "пакетную сделку"
19:30 Компания "Сано" обещает не повышать цены на свою продукцию
18:06 Компания "Штраус" в ответ на письмо Либермана и Барбивай заявила, что не намерена повышать цены в Израиле
16:20 Итоги валютных торгов: курс доллара понизился, курс евро возрос
12:57 С 1 февраля цена на электричество возрастет почти на 6%
11:44 "Гистадрут" и объединение стройподрядчиков открывают школу строительных специальностей
Загрузка...