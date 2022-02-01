Минфин на две недели продлил срок действия закона о выплате компенсаций самозанятым за дни карантина

Во вторник, 1 февраля, министерство финансов продлило на две недели истекший накануне срок действия закона о выплате компенсаций самозанятым за дни карантина.

Напомним, 25 января Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон о выплате индивидуальным предпринимателям компенсации за дни карантина, начиная с июля 2021 года.

Стоимость дня карантина составит 570 шекелей. За период с 1 июля 2021 года и до 21 декабря 2021 года можно будет получить возврат за три дня карантина в месяц в связи с контактом с больным, в связи с карантином ребенка или в связи с вылетом по делам бизнеса за границу.

За период с 21 декабря и по 31 января можно получить возврат за четыре дня карантина. Действие закона может быть продлено на февраль и далее в соответствии с эпидемиологической ситуацией.