"Битуах Леуми": с начала "коронакризиса" на пособия по безработице потрачено 39 миллиардов шекелей

1 июля истек срок действия "коронакризисной" программы экономической помощи, включавшей автоматическую выплату пособий по безработице всем, кто остался без работы или был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), за 16 месяцев действия программы было выплачено 39,1 миллиарда шекелей пособий по безработице.

С этого дня автоматическая выплата пособий безработным младше 45 лет прекращена. По оценке "Битуах Леуми", речь идет о 200 тысячах человек. Те из них, кто находился в неоплачиваемом отпуске, должны быть возвращены работодателями на работу или уволены с правом на получение компенсации за увольнение.

Та часть из 160 тысяч безработных в возрасте 45-67 лет, которая получала пособие на основании программы, а не на обычных основаниях (речь идет о подавляющем большинстве), продолжит получать пособие в размере 85% от обычного. Срок продления индивидуален. Он будет составлять половину срока, в течение которого человек уже получал пособие, но не более полугода.

22 тысячи безработных старше 67 лет продолжат получать пособие в течение трех месяцев, с постепенным сокращением размера пособия на 10% в месяц.

Люди, лишившиеся работы в период с июля по сентябрь 2021 года, смогут начать получать пособие по безработице при наличии трудового стажа в 6 месяцев из последних 18 месяцев. При этом срок выплаты пособия для них составит половину от обычного. Те, кто будет уволен в октябре-декабре 2021 года, смогут начать получать пособие по безработице при наличии трудового стажа в 10 месяцев из последних 18. Срок выплаты пособия для них составит 83% от обычного.

Женщины, родившие до 31 декабря 2021 года, имевшие право на пособие по безработице по состоянию на 30 июня, получат пособие по родам в соответствии со своей зарплатой в 2019 году.

Правительство будет субсидировать работодателю 20% зарплаты при найме безработного с ограниченными возможностями на протяжении 10 месяцев.