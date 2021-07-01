Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика1 июля 2021 г., 08:04

"Битуах Леуми": с начала "коронакризиса" на пособия по безработице потрачено 39 миллиардов шекелей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Битуах Леуми": с начала "коронакризиса" на пособия по безработице потрачено 39 миллиардов шекелей

1 июля истек срок действия "коронакризисной" программы экономической помощи, включавшей автоматическую выплату пособий по безработице всем, кто остался без работы или был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), за 16 месяцев действия программы было выплачено 39,1 миллиарда шекелей пособий по безработице.

С этого дня автоматическая выплата пособий безработным младше 45 лет прекращена. По оценке "Битуах Леуми", речь идет о 200 тысячах человек. Те из них, кто находился в неоплачиваемом отпуске, должны быть возвращены работодателями на работу или уволены с правом на получение компенсации за увольнение.


Та часть из 160 тысяч безработных в возрасте 45-67 лет, которая получала пособие на основании программы, а не на обычных основаниях (речь идет о подавляющем большинстве), продолжит получать пособие в размере 85% от обычного. Срок продления индивидуален. Он будет составлять половину срока, в течение которого человек уже получал пособие, но не более полугода.

22 тысячи безработных старше 67 лет продолжат получать пособие в течение трех месяцев, с постепенным сокращением размера пособия на 10% в месяц.

Люди, лишившиеся работы в период с июля по сентябрь 2021 года, смогут начать получать пособие по безработице при наличии трудового стажа в 6 месяцев из последних 18 месяцев. При этом срок выплаты пособия для них составит половину от обычного. Те, кто будет уволен в октябре-декабре 2021 года, смогут начать получать пособие по безработице при наличии трудового стажа в 10 месяцев из последних 18. Срок выплаты пособия для них составит 83% от обычного.

Женщины, родившие до 31 декабря 2021 года, имевшие право на пособие по безработице по состоянию на 30 июня, получат пособие по родам в соответствии со своей зарплатой в 2019 году.

Правительство будет субсидировать работодателю 20% зарплаты при найме безработного с ограниченными возможностями на протяжении 10 месяцев.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:47 Минсвязи обязал коммуникационные компании открыть дигитальные центры обслуживания
09:08 Израильский институт демократии: 9% ультраортодоксальных евреев работают "по-черному"
08:04 "Битуах Леуми": с начала "коронакризиса" на пособия по безработице потрачено 39 миллиардов шекелей
07:14 "Авиационная промышленность" получила заказ на модернизацию ВВС Шри-Ланки
06:44 Либерман начинает с увольнений и сокращений. Экономический обзор за неделю
16:41 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
08:22 Минфин: дублирование функций в министерствах обходится в полмиллиарда шекелей в год
22:40 Минфин согласился продлить пособие безработным старше 67 лет, уменьшив размер пособия остальным
16:12 Либерман опроверг информацию об отмене освобождения интернет-покупок от НДС
15:54 "Эль-Аль" завершил возврат денег за билеты израильским клиентам
Загрузка...