Утверждение госбюджета: достигнуто соглашение о выделении миллиарда шекелей министерству соцобеспечения

Первое заседание правительства по утверждению государственного бюджета продолжалось до глубокой ночи, однако по многим пунктам между министрами сохраняются разногласия.

На текущий момент, помимо бюджета министерства обороны, правительству удалось урегулировать разногласия по бюджету министерства социального обеспечения. Сообщается также о достижении договоренностей по бюджету министерства здравоохранения.

Ведомство, возглавляемое Меиром Коэном ("Еш Атид"), получит в 2022 году дополнительный миллиард шекелей, и бюджет министерства вырастет до 10 миллиардов шекелей. Часть добавки будет одноразовой, часть войдет в бюджетную базу.

Среди прочего, как сообщает "Калькалист", бюджет программы продовольственной безопасности будет увеличен с 20 миллионов шекелей до 100 миллионов шекелей, бюджет программы по борьбе с насилием в семье увеличится на 105 миллионов шекелей, бюджет программы по предотвращению одиночества среди пожилых людей – на 60 миллионов шекелей.

230 миллионов шекелей одноразово будут выделены на ремонт находящихся в ведении минсобеса различных учреждений. На 40 миллионов шекелей увеличится бюджет программы обеспечения защиты социальных работников, на 42 миллионов – бюджет программ помощи подросткам в группе риска, на 75 миллионов шекелей – бюджет программ для людей с ограниченными возможностями. Также будут выделены средства на улучшение условий труда сотрудников службы пробации.

Газета "Гаарец" сообщает, что удалось достигнуть согласия и по бюджету министерства здравоохранения, база которого должна увеличиться на 2 миллиарда шекелей в место пяти миллиардов, на которых настаивал министр Ницан Горовиц.