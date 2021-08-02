Правительство Израиля утвердило государственный бюджет на 2021-2022 годы

Министерство финансов сообщило, что по итогам ночных переговоров правительство Израиля единогласно утвердило государственный бюджет и закон о регулировании народного хозяйства на 2021-2022 годы. Это первый госбюджет, утвержденный с весны 2018 года.

Размер государственного бюджета на 2021 год составит 432,5 миллиарда шекелей при дефиците 6,8%, а на 2022 год – 452,5 миллиарда шекелей при дефиците 3,9%. Согласовано увеличение бюджета министерства обороны на 7 миллиардов шекелей, министерства здравоохранения – на 2 миллиарда шекелей, бюджета министерства социального обеспечения – на 1 миллиард шекелей. Бюджет также содержит выделение 52,5 миллиардов шекелей на пять лет на сокращение отставания арабского сектора, из которых 20 миллиардов - на инфраструктуру и 2,5 миллиарда шекелей - на борьбу с преступностью.

В число реформ, которые были утверждены правительством, вошли реформа импорта, включая реформу сельского хозяйства, повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет, реформа системы надзора за кошерностью, национальная программа по сокращению регуляции и бюрократии, реформа банковской прозрачности, реформа системы профессиональной подготовки и профессионально-технического образования, реформа системы образования.

Также согласован закон о строительстве метрополитена, введение сбора за въезд в Гуш-Дан в часы-пик, облегчение экспорта медицинской марихуаны, план перепланировки офисных зданий под жилье, ускорение дигитализации правительственных услуг, реформа регуляции в сфере противопожарной безопасности, ускорение перехода на экологически чистые источники энергии.

1 сентября государственный бюджет и закон о госрегулировании будут представлены на рассмотрение Кнессета, где у коалиции будет два месяца и 4 дня для его утверждения. Если 4 ноября 2021 года бюджет не будет утвержден, правительство падет.