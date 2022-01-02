Франция резко ограничила использование пластика для упаковки

Во Франции 1 января 2022 года вступили в силу ограничения на использование пластика в качестве упаковочного материала для продовольственных продуктов. Цель правительства – положить конец одноразовой упаковке, которую крайне сложно утилизировать.

Запрещено продавать в пластиковой упаковке около 30 наименований овощей и фруктов, в том числе морковь, картофель, яблоки. Исключение сделано для скоропортящихся продуктов, таких как свежие ягоды и персики, однако в ближайшие годы и они будут реализовываться в упаковке, пригодной для многоразового использования.

Также запрещается продавать в целлофане печатные издания, сетям быстрого питания запрещено привлекать клиентов с помощью пластмассовых игрушек, прилагающихся к детскому меню. Будут сокращены продажи бутилированной воды – вместо нее предлагается установить множество питьевых фонтанчиков.

Новое распоряжение возмутило французских торговцев, заявляющих, что пластик защищает сельскохозяйственную продукцию от порчи. Они сообщают, что с ними никто не посоветовался, а также считают, что если и вводить новые нормы, то на всей территории Евросоюза.