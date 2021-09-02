Закон о регулировании народного хозяйства утвержден в первом чтении, включая реформу сельского хозяйства и повышение пенсионного возраста

Кнессет, 59 голосами против 54, утвердил в первом чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год. Бюджет на 2022 год был утвержден 59 голосами против 53. Это первый государственный бюджет, принимаемый Кнессетом после 3,5 лет перерыва, и после того, как с 1 января 2020 года правительство действует без утвержденного госбюджета.

За несколько часов до этого, после достижения компромиссов по трем ключевым реформам – сельского хозяйства, пенсионного возраста и регуляции – министерству финансов удалось добиться утверждения проекта Закона о регулировании народного хозяйства в первом чтении.

59 членов коалиции проголосовали за закон. Депутат Кнессета Амихай Шикли отсутствовал. Министр транспорта Мерав Михаэли, находящаяся за границей, договорилась о взаимосокращении голосов со своей предшественницей на этом посту Мири Регев, отсутствовавшей в Кнессете в связи со свадьбой сына. Против закона проголосовали 53 депутата, включая председателя оппозиции Биньямина Нетаниягу, располагавшегося на трибуне для находящихся в самоизоляции.

Компромиссы по реформе сельского хозяйства и по повышению пенсионного возраста для женщин были достигнуты еще около полудня. Во втором случае минфин договорился о выделении 900 миллионов шекелей в год на оказание финансовой помощи женщинам, занятым в профессиях с высоким риском выгорания.

Возражения против реформы сельского хозяйства, выдвигавшиеся партиями МЕРЕЦ, "Авода" и "Кахоль Лаван", были сняты после того, как министерство финансов согласилось исключить из нее птицеводческий сегмент, судьба которого будет обсуждаться отдельно. Объем прямых субсидий, которые получат фермеры в остальных секторах сельского хозяйства в обмен на отмену пошлин и квот, повышен до 2,6 миллиарда шекелей.

Гораздо более тяжелыми были переговоры по судьбе реформы в сфере государственной регуляции. В итоге было согласовано, что новое управление регуляции в рамках закона о регулировании народного хозяйства получит только консультативные полномочия. Вопрос о предоставлении управлению исполнительных полномочий будет обсуждаться отдельно.

Большинство депутатов от оппозиции бойкотировали обсуждение закона, приняв участие только в голосовании. Председатель оппозиции и бывший премьер-министр раскритиковал проект закона о государственном регулировании и действия правительства в целом, особенно в сфере борьбы с эпидемией коронавируса. По словам Нетаниягу, " правительство получило страну в самом лучшем эпидемиологическом состоянии в мире, и всего за два месяца умудрилось довести ее до самого худшего состояния, с 11 тысячами заболевших в сутки, поскольку затянуло с решением о начале вакцинации третьей дозой прививки". "Представленный сегодня бюджет – очень плохой. Он содержит сокращения расходов и повышения налогов, полностью противоречащие вашим обещаниям. Он бьет по фермерам, слабым слоям населения, периферии, среднему классу, зато Мансур Аббас и Махмуд Аббас получили огромные суммы", - заявил Нетаниягу.

Теперь министерство финансов подготовит документацию для передачи отдельных частей закона о регулировании народного хозяйства в комиссии Кнессета для подготовки ко второму и третьему чтениям.