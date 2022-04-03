Правительство одобрило льготы для хайтека и отмену льгот на недвижимость для иностранцев

Законодательная комиссия правительства одобрила ряд законопроектов, касающихся изменений в налогообложении хайтека и недвижимости.

Пакет льгот для сектора высоких технологий предусматривает признание расходом при расчете налогов следующих действий: инвестиции в стартап-компании, обмен акций технологических компаний на акции стартапов, приобретение технологическими компаниями израильских стартапов и иностранных технологических компаний, предоставление иностранными банками кредитов израильским технологическим компаниям.

Противники данного пакета мер отмечают, что он дискриминирует нетехнологичные компании в плане налогообложения, и играет на руку крупным устоявшимся компаниям в ущерб стартапам, которые хотят развиться самостоятельно, а не быть проданными. Тем самым снижается конкуренция на рынке.

Второй пакет мер касается изменений в налогообложении недвижимости и включает, среди прочего, снижение налога на покупку первой квартиры, отмену налоговых льгот для иностранных жителей, таких как освобождение от налога на доходы от аренды или продажи жилья, сокращение срока продажи второй квартиры улучшающими жилищные условия до 12 месяцев.