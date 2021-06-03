Прецедент Нетаниягу, шанс на реформу и готовность к росту цен. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Прецедент Нетаниягу и шанс на реформу

Политические перипетии коалиционных переговоров практически не коснулись министерства финансов, претензии на которое давно уже высказал глава партии НДИ Авигдор Либерман. Основные претензии по данному поводу выдвигались против передачи НДИ вместе с минфином и председательства финансовой комиссии Кнессета – ключевой позиции при распределении государственных расходов. В целом эти претензии справедливы, поскольку задача финкомиссии – контроль над действиями министерства финансов, а когда во главе обеих структур находятся представители одной партии, осуществление надзора существенно затрудняется. Однако эта критика, с моей точки зрения, относится к проблеме разделения органов власти в целом. Когда почти треть депутатов Кнессета (то есть больше половины депутатов от коалиции) являются членами правительства, разделение этих ветвей власти проблематично. Для решения проблемы необходимо или сокращение правительства до 18-20 министров без возможности расширения, или же увеличение количества депутатов Кнессета хотя бы до 160 человек. Что касается критики подобного расклада со стороны "Ликуда" и религиозных партий, то в истории страны было восемь прецедентов, когда министр финансов и председатель финкомиссии были из одной партии. Первые семь прецедентов относятся к периодам правления партии МАПАЙ, а затем – партии "Авода", а вот последний раз, в 2003-2005 годах, министром финансов от партии "Ликуд" был Биньямин Нетаниягу, а председателем финансовой комиссии – депутат той же партии Авраам Гиршзон (позже присоединившийся к партии "Кадима, возглавивший минфин и осужденный в 2009 году за мошенничество).

В последние две недели большинство экономических обозревателей, не забывая напомнить о закрытых уголовных расследованиях по подозрению в коррупции и об отношениях Либермана с олигархами, отмечают, что в отличие от действующего министра Исраэля Каца, на протяжении всей каденции воевавшего с чиновниками минфина, глава НДИ на прошлых своих постах прислушивался к аппарату своих министерств.

Если не будет изменений в последний момент, НДИ могут достаться также управление госкомпаний, которое вернется в минфин, и министерство сельского хозяйства. Два этих портфеля прежде зачастую использовались различными партиями для обеспечения "теплых" должностей "нужным" людям. Министр Давид Амсалем ("Ликуд") в последнюю каденцию устроил войну против директора управления госкомпаний, требуя отменить критерии назначения членов советов директоров в государственных компаниях, и активно продвигая на эти должности функционеров "Ликуда".

Что касается министерства сельского хозяйства, то его переход "под одну крышу" с министерством финансов, и что не менее важно – не к представителю сельскохозяйственного лобби, может стать реальным шансом для продвижения одной из самых важных реформ израильского потребительского рынка. В свете намечающегося роста инфляции проведение реформы сельского хозяйства позволило бы добиться существенного снижения дороговизны жизни для тех слоев населения, для которых продуктовая корзина составляет значительную часть расходов.

Дерегуляция сельского хозяйства страны и его перевод с защитных пошлин и квот на прямые субсидии фермерам давно обсуждаются, однако любые попытки движения в этом направлении как правило блокируются под предлогом обеспечения продовольственной безопасности. Однако на самом деле Израиль никогда не мог обеспечить себя продуктами питания в полном объеме. Просто для примера, зерновыми Израиль обеспечивает себя только на 4% (около 150-200 тысяч тонн). Более 5,5 миллионов тонн зерновых в страну импортируется. Гораздо более важным соображением в современном сельском хозяйстве являются соображения экологии и контроля над землями. Обеспечение фермерам прямых субсидий должно позволить им выполнять эти функции, не завися от капризов погоды и решений оптовых закупщиков, и не держа в заложниках израильских потребителей.

Хотя пост министра финансов считается кладбищем политических карьер, следующий министр финансов, кем бы он ни был, начнет каденцию в идеальных условиях: стремительное сокращение безработицы и не менее стремительный рост налоговых поступлений, возможность списать на кризис все предыдущие проблемы и хорошая база для уже давно подготовленных и ждущих только утверждения реформ.

Согласно последней оценке минфина, даже если в ближайший год не будет предпринято никаких действий в налоговой сфере, только за счет возобновления экономического роста, 2022 год Израиль закончит с дефицитом в 3,3-3,5% от ВВП, то есть с лучшим показателем, чем в докризисном 2019 году. Учитывая прогнозы экономического роста на 4,5% (значительно больше, чем в развитых странах), уже в 2022 году Израиль начнет снова сокращать соотношение госдолга к ВВП.

С приближением окончания даты автоматической выплаты пособий по безработице оптимистичные новости начали поступать и с рынка труда. По состоянию на середину мая уровень безработицы опустился до 6,7%, а общее количество безработных и находящихся в неоплачиваемом отпуске сократилось с 323 тысяч до 268 тысяч человек. Уже даже действующий глава минфина Исраэль Кац признал негативное влияние автоматической выплаты пособий по безработице, и с 1 июля бездетная молодежь в возрасте до 28 лет прекратит получать пособие при любом сценарии. Поэтому есть неплохие шансы на то, что к концу июня уровень безработицы опустится до 6%, то есть до отметки, достижение которой прогнозировалось к концу года. Возобновление международного авиасообщения и туризма по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Европе должно позволить улучшить этот показатель.

Поэтому основная задача правительства на рынке труда будет сдвигаться с сокращения безработицы на увеличение участия в рынке труда, то есть на возвращение на рынок тех, кто прекратил искать работу в период кризиса, и тех, кто по различным причинам не находился на рынке труда и до кризиса. В их число входят ультраортодоксальные мужчины, уровень участия которых в рынке труда, достигший за несколько лет 50%, в последние два года прекратил расти, а в год кризиса сократился. Отдельного внимания требует и ситуация с безработицей в арабском секторе.

За последнюю неделю три из шести крупнейших игроков ("Штраус", "Дипломат" и Uniliver) на израильском рынке продуктов питания и товаров для дома объявили, что проверяют возможность повышения цен на свою продукцию. Только один крупный игрок, "Хевра ле-Машкаот", заявил, что повышения цен не рассматривает.

Повышать цены самостоятельно такие компании не могут, они зависят от распространителей, то есть от торговых сетей, крупнейшими из которых являются "Шуферсаль" и "Рами Леви". При этом обе сети также являются крупными игроками и в качестве владельцев собственного бренда. Повышать цены на собственный бренд, не повышая их для других компаний, торговые сети не могут. В то же время подрядчики, производящие продукцию для собственных брендов торговых сетей, также оказывают давление, требуя повышения цен.

В последние годы торговые сети сдерживали рост цен. Этим летом, впервые с массовых протестов 2011 года против дороговизны жизни, существует высокая вероятность подорожания всех видов продукции и потребительских товаров. Во многих случаях повышение цен оправдано глобальным ростом цен на сырье, взлетом цен на морские грузоперевозки и нарушением цепочек снабжения. В частности, именно этим объясняется рост цен на детские игрушки и кресла безопасности, значительную часть косметики, продукцию, содержащую электронные чипы. Частично (не в случае продуктов питания) свою роль играет и рост спроса со стороны потребителей, желающих компенсировать себе год сдерживаемого потребления. В то же время очевидно, что где-то цены будут подняты просто потому, что есть такая возможность.

Нельзя не заметить и чрезмерно высокие для этого сезона цены на многие фрукты, ставшие следствием слишком теплой зимы в сочетании с высокими пошлинами на импорт.