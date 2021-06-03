Гендиректор "Битуах Леуми": пенсионный возраст следует повысить до 70 лет

Генеральный директор Ведомства национального страхования Меир Шпиглер заявил, что пенсионный возраст для обоих полов следует повысить постепенно до 70 лет.

По словам Шпиглера, это необходимо не только для того, чтобы предотвратить банкротство возглавляемого им ведомства, но и для того, чтобы улучшить качество жизни людей, которые 20-25 лет после ухода на пенсию ничем не заняты.

Шпиглер призывает проводить процесс повышения пенсионного возраста постепенно, меня его не для тех, кто должен уйти на пенсию в ближайшие годы, а для более молодой части населения.

На текущий момент пенсионный возраст в Израиле составляет 67 лет для мужчин и 62 года для женщин. Все попытки повысить пенсионный возраст для женщин до 64 лет натыкаются на противостояние женского лобби в Кнессете и возражения профсоюзов.

Одним из последствий неспособности властей повысить пенсионный возраст для женщин является образование актуарного дефицита в старых пенсионных фондах, которые государству уже пришлось спасать в начале 2000-х годов.

По оценке государственного контролера, если ситуация не изменится, уже в 2043 году поступления в "Битуах Леуми" от работающих израильтян будут меньше размера выплат по пособиям. По оценке Шпиглера, рост расходов его ведомства в год эпидемии приведет к наступлению дефицита уже около 2040 года.

Отметим, что в Израиле существует один из самых высоких среди развитых стран разрывов между пенсионным возрастом для мужчин и женщин, а также один из самых высоких в мире показателей средней продолжительности жизни (80,8 лет у мужчин и 84,4 года у женщин).