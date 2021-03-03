Программы ускоренной переквалификации, субсидируемые управлением инноваций. Подробности

В январе 2021 года управление инноваций в министерстве экономики опубликовало тендер на проведение субсидируемых программ ускоренной переквалификации для нужд сектора высоких технологий, предназначенных в первую очередь для тех, кто был уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск в период кризиса.

Ниже приведен список победителей и краткое описание программ. За подробностями по поводу стоимости курса после субсидии и отбора кандидатов следует обращаться непосредственно в перечисленные организации.

Программы для репатриантов и реэмигрантов

НКО "Гваим": программа TECH HEIGHTS, предназначенная для программистов-репатриантов. Обращаться к Йони Найману по телефону 055-6651979 или по электронной почте jonnin@gvahim.org.il.

Компания CQ Global: программа предназначена для реэмигрантов в сфере высоких технологий. Обращаться к Йотаму Ицхаку по телефону 0547332004 или по электронной почте yotam@cqglobal.co.

Компания "Инитек": программа предназначена для репатриантов и реэмигрантов с опытом программирования не менее трех лет. Обращаться к Ишаю Тенцеру по номеру 073-7969275 или по электронной почте ishay@initech.co.il.

Программа для жителей периферийных районов

Компания "Бинат Тикшорет Махшевим": Программы в Офакиме на юге страны и в промышленном парке Бар-Лев на севере страны, включающие курсы по математике, английскому, основам компьютерной грамотности, курсы программирования, сопровождение и помощь в трудоустройстве.

Программы для групп населения, недопредставленных в сфере высоких технологий

Проект Women2Women объединения выходцев из подразделения 8200. Программа предназначена для женщин с опытом и/или образованием в технологических профессиях, на текущий момент не занятых в секторе высоких технологий. Обращаться к Михаль Кримоловски по телефону 0545962353 или по электронной почте michalk@8200.org.il.

Компания Claritune. Программа предназначена для представителей арабского сектора, а также представителей географической и социальной периферии, включая бывших работников хайтека в возрасте старше 40 лет.

Developers Institute. Программа предназначена для представителей национальных меньшинств и групп населения, недопредставленных в хайтеке, включая женщин, ультраортодоксов, представителей эфиопской общины, лиц с ограниченными возможностями, репатриантов и реэмигрантов с опытом работы в хайтеке, лишившихся работы в период кризиса. Обращаться к Авнеру Маману по номеру 058-499-4462 или по электронной почте avner@developers.institute.

НКО "Амит ле-Дерех". Программа Startline предназначена для молодежи из социально слабых слоев населения, не имеющей семейной поддержки, демобилизованных солдат-одиночек и т.д. вне зависимости от наличия образования и опыта работы. Обращаться к Инбар Арбель по номеру 0505445300 или по электронной почте inbar@startline.org.il.

Программы для ультраортодоксального сектора

Программа FineALGs для выпускниц ультраортодоксальных семинаров. Обращаться к Михаэлю Низовскому по номеру 058-7848192 или по электронной почте Dream@FineALGs.com.

Организация "Кама-Тек" для женщин и девочек ультраортодоксального сектора. Обращаться к Шире Экштейн по номеру 0525456697 или по электронной почте shira@kamatech.org.il.

Академический центр "Лев" для религиозных и ультрарелигиозных мужчин и женщин в сфере хайтека, желающих работать в сфере кибербезопасности. Обращаться к Орли Гутман по номеру 054-594-6811 или по электронной почте orlee@jct.ac.il.

Кроме того, 45 компаний и организаций получили субсидии управления инноваций на проведение курсов стоимостью до 5000 шекелей по десяткам специальностей в сфере разработки, а также сопутствующих разработке технологических и административных специальностей. Полный список специализаций и проводящих курсы структур приведен на сайте управления инноваций.