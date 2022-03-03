Война в Украине и ее экономические последствия для мира и Израиля. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Февраль становится плохим месяцем для глобальной экономики. В феврале 2020 года пандемия коронавируса COVID-19 вышла за пределы Китая, введя в лексикон такие понятия как локдаун, слом логистических цепочек, дефицит электронных чипов, отрицательные цены на нефть. Прошло всего два года, и 24 февраля 2022 года мировую экономику, только начавшую восстанавливаться от пандемии, потряс новый удар, на сей раз вернувший понятия из прошлого – война в Европе, гонка вооружений, эмбарго, неприсоединившиеся страны, энергетический кризис, железный занавес.

Глобальные последствия

С точки зрения потребителя первейшим последствием российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций со стороны стран с развитой экономикой становится рост цен на нефть и газ. Следует отметить, что подорожание началось задолго до войны, поскольку было вызвано просчетами энергетической политики Европы, США и Китая в сочетании с погодными явлениями и началом восстановления глобальной экономики. Однако война существенно ускорила этот процесс. Всего за неделю баррель нефти подорожал на 20 долларов, несмотря на обещание США выпустить на рынок часть национальных резервов.

И речь идет не только о росте расходов на электричество и транспорт. Электричество и бензин являются важной частью ценообразования любого продукта. Практика показывает, что рост цен на нефть на 10 долларов приводит в США к росту инфляции на 0,4-0,5%. В других странах и регионах этот показатель может быть выше или ниже, однако в любом случае не нужно быть экономистом, чтобы предсказать усиление и без того растущей по всему миру инфляции.

Взаимное закрытие воздушного пространства и, как следствие, удлинение маршрутов и сокращение выбора, – дополнительный, наряду с ростом цен на бензин, фактор подорожания авиаперелетов, почтовых услуг, транспортировки скоропортящихся продуктов. А заодно дополнительно ударит по авиакомпаниям и по туристическому сектору. Сюда же можно добавить удар по железнодорожным перевозкам между Китаем и Европой.

Украина и Россия – важнейшие экспортеры зерновых. На их долю приходится до трети глобального экспорта пшеницы. Военные действия уже взвинтили цены на пшеницу до рекордных 9,8 долларов за бушель, поскольку украинские поставки пострадают вне зависимости от исхода войны, а российские будут затруднены из-за санкций. Для Ближнего Востока это подорожание может обернуться очередным витком голода и дестабилизации, как это было в ходе Арабской весны.

Если же посмотреть на грядущие перемены глазами не потребителя, а налогоплательщика, то в ближайшие годы начнется резкий рост оборонных бюджетов стран Запада, в первую очередь – западноевропейских стран, долгие годы полагавших, что следующее большое противостояние будет с Китаем и что это будет головной болью США. Канцлер Германии Олаф Шольц уже объявил об ассигновании дополнительных 100 миллиардов евро на оборонный бюджет страны. О необходимости срочного укрепления вооруженных сил заговорили правительства Великобритании и Швеции. Акции ведущих западных оборонных корпораций отреагировали на эти новости двузначным ростом.

Последствия для Украины и России

Последствия российского вторжения для Украины на данный момент предсказать невозможно, поскольку они сильно будут зависеть от развития событий в ближайшие дни и недели, и будут сильно отличаться при различных сценариях. Единственным очевидным последствием пока является ущерб инфраструктуре, однако если страна сумеет отстоять свою независимость и проевропейский курс в политике, то этот ущерб может стать трамплином к значительной реновации инфраструктуры, усилению экономики и повышению качества жизни населения.

Что касается последствий для России, опять же, подробно оценивать ущерб пока рано, однако уже сейчас очевидно, что в Москве, потратив семь лет на подготовку к нейтрализации санкций, оказались не готовы к санкциям такого масштаба.

Отключение части российских банков от SWIFT было одним из сценариев, к которым Москва готовилась с 2014 года, и для этого была разработана система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает со значительной частью российских банков, а также с банками в Беларуси, Индии, Китае, Кубе, Таджикистане. Кроме того, крупнейший розничный банк "Сбербанк", а также "Газпромбанк", через который осуществляются европейские расчеты по газу, от SWIFT пока не отключены. В то же время были введены блокирующие санкции против Банка России, в значительной степени лишающие его возможности пользоваться накопленным за последние годы в Фонде национального благосостояния сотнями миллиардов долларов для поддержки рубля и стабилизации финансового рынка.

Московская биржа не работает уже несколько дней. Правительство объявило о направлении 1 триллиона рублей (около 10 миллиардов долларов) на выкуп акций российских компаний, чтобы поддержать курсы акций на фоне массового ухода иностранных инвесторов (то есть фактически проведет частичную национализацию).

Население РФ уже столкнулось с невозможностью пользоваться международными кредитными картами, системами платежей Google Pay и Apple Pay. С точки зрения интернет-торговли уход DHL и UPS сокращает возможности покупки товаров онлайн в странах Запада (прим.ред.: вскоре после публикации статьи пресс-служба компании DHL Express направила в редакцию заявление о том, что компания не прекратила свою работу в России, хотя доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа временно приостановлена).

Среди корпораций, объявивших об уходе из России – British Petroleum, Shell и Exxon Mobile, BMW, Ford, Boeing, Airbus, Toyota. И если уход энергетических корпораций прежде всего финансовый, то уход автомобильных и, особенно, авиационных концернов – серьезный удар. В частности, в России нет собственного отработанного полного цикла обслуживания и производства запчастей даже для собственных SuperJet, не говоря уже о самолетах Boeing и Airbus, из которых состоит большая часть российского парка гражданской авиации.

А вот личные санкции против высшего эшелона власти и против олигархов, хотя и являются логичным шагом, со своей задачей оказать давление с целью смены политического курса России скорее всего не справятся. Этот эшелон может прекрасно жить и без доступа к загранице, в отличие от менеджеров и руководителей среднего звена и членов их семей.

Последствия для Израиля

Помимо уже упомянутого немедленного роста цен на бензин и на авиабилеты и отложенного роста цен на электричество (они меняются раз в полгода), Израилю, как уже говорилось, угрожает дефицит яиц на Песах (если будут сорваны украинские поставки), а в отдаленной перспективе – рост цен на зерновые и их производные, на мясо и птицу (из-за подорожания кормов). Однако пока что, по данным минфина и минэкономики, у Израиля имеется пятимесячный запас зерновых. Перебои с поставками железа, стали и металлической продукции отразится на ценах на жилье и на расходах на инфраструктурные проекты.

Задержка проектов израильских хайтек-компаний, осуществляющих субподряд своих разработок в Украину. Проседание израильского экспорта в Россию из-за санкций (по состоянию на конец 2021 года – 784 млн долларов или 1,3% от объемов израильского экспорта).

Поскольку Израиль пока не присоединился (и вряд ли присоединится) к антироссийским санкциям, аэропорт Бен-Гурион имеет все шансы стать связующим узлом при полетах в Россию из стран Запада и обратно, наряду с аэропортами Турции и ОАЭ.

Израильская оборонная промышленность, несомненно, присоединится к разделу увеличивающегося пирога оборонных бюджетов стран Запада. Судя по сведениям, поступающим из руководства израильских оборонных концернов, в последние дни и недели интерес к их продукции вырос в десятки раз, причем речь идет как о новых заказах, так и об увеличении уже существующих контрактов.

И о негативных вероятностях, носящих пока что геополитичекий характер, однако имеющих серьезный дестабилизирующий потенциал для экономики Израиля, как по-отдельности, так и все вместе:

– Уже упомянутая возможность повторения сценария Арабской весны из-за роста цен на хлеб, вплоть до падения режима ас-Сиси в Египте, ухудшения ситуации в Сирии, Ираке, Ливане, Судане, Иордании.

– Вероятность решения США в частности и Запада в целом заменить российскую нефть не саудовской, как в 1984 году, а иранской. Снятие санкций с режима аятолл направит миллиарды долларов его сателлитам в Сирии, Ливане, Йемене, секторе Газы.

– Санкции, бойкот и вывод инвестиций – многолетнее требование сторонников палестинского нарратива, и есть немалый шанс, что они воспользуются ситуацией, в которой Запад объединился для использования этих мер против России, чтобы попытаться направить эту солидаризацию против Израиля.