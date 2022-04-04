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NEWSru.co.il :: Экономика4 апреля 2022 г., 21:49

Рынок труда в Израиле: уровень безработицы ниже, чем до пандемии, средняя зарплата в хайтеке выше 27000 шекелей

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Рынок труда в Израиле: уровень безработицы ниже, чем до пандемии, средняя зарплата в хайтеке выше 27000 шекелей

Согласно данным Центрального статистического бюро, уровень безработицы в Израиле в первой половине марта базовый уровень безработицы в Израиле снизился на 0,8% по сравнению со второй половиной февраля и составил 3,2%.

Уровень безработицы с учетом находящихся в неоплачиваемом отпуске сократился на 1% и составил 3,5%. Это ниже показателя, с которым Израиль вступил в период пандемии коронавируса.

Уровень занятости, не включающий находящихся в неоплачиваемом отпуске, вырос на 0,4% до 61,8%.


Уровень занятости и уровень участия в рынке рабочей силы также превысили показатели февраля 2020 года.

Уровень средней зарплаты брутто в январе 2022 года снизился на 649 шекелей по сравнению с декабрем, и составил 11784 шекеля. Средняя зарплата 233 тысяч работников в секторе информации и связи, состоящем в основном из высокотехнологичных предприятий, превысила 27 тысяч шекелей в месяц и составила 27332 шекеля в месяц брутто.

В секторе страхования и финансовых услуг средняя зарплата – 21987 шекелей, в секторе естественных монополий – 19748 шекелей, в секторе профессиональных, научных и технических услуг – 16716 шекелей, в промышленности – 16335 шекелей, в муниципальных, общественных структурах, службах безопасности и Ведомстве национального страхования – 16129 шекелей, в секторе недвижимости – 13377 шекелей. Самые низкие зарплаты – в гостиничном секторе (5496 шекелей) и в секторе культуры, отдыха и развлечений (6672 шекеля).

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