Напрасные надежды на окончание кризиса. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Надежды на быстрое окончание кризиса, звучавшие в начале периода вакцинации, оказались перечеркнуты новыми мутациями вируса и низким уровнем готовности значительных групп населения подчиняться требованиям карантина. Я не буду спорить, кто виноват больше – ультраортодоксы или светская молодежь, арабские свадьбы или демонстрации протеста. С моей точки зрения, все внесли посильную лепту, а корнями это неповиновение уходит в апрель 2020 года, в оставшееся без последствий нарушение инструкций первого карантина первыми лицами государства.

Дежавю

Поведение властей, предпринимателей, СМИ и общества в первые дни февраля 2021 года создает стойкое ощущение дежавю. Слова о необходимости постепенного и осторожного выхода из карантина, в сочетании с угрозами открыть все в первый же день, несмотря на запреты, уже звучали в октябре 2020 года.

Прошлой осенью неспособность правительства противостоять давлению и выдержать темпы выхода из карантина привела к новой волне эпидемии, оказавшейся из-за появления мутаций более тяжелой, чем две предыдущие. Теперь фоном для этих слов являются две встречные волны – не снижающийся рост заболеваемости и нагрузки на больницы, и первый успех массовой вакцинации.

Мутации ускорили темпы заболеваемости, поэтому соблюдение карантина на том уровне, на котором население готово его соблюдать, уже не помогает погасить новую волну. Общее количество тяжелых больных не снижается, сохраняя экстремальную нагрузку на систему здравоохранения. Для молодежи в целом вирус по-прежнему менее опасен, чем для пожилых, однако доля молодых среди тяжелобольных существенно выросла просто в силу их количества среди всех заболевших.

Разговоры о постепенном выходе из карантина стали возможны благодаря вакцинации. Более трети населения страны получили первую дозу вакцины, в том числе 20% населения получили обе дозы. В первую очередь, защиту от вируса получило население в группах риска – более 80% израильтян старше 70 лет уже получили двойную дозу. И исследования показывают, что полученная защита – эффективна, уровень заболеваемости в первоначальных группах риска стремительно снизился. К сожалению, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему здравоохранения.

И снова о дежавю. В пятницу срок карантина истекает, а решения о схеме выхода из него до сих пор нет. Школы, предприятия, магазины снова будут вынуждены узнавать о решении правительства в последний момент.

Прервавшие связь

Точно так же нет до сих пор и планов стимулирования экономической деятельности и выхода из кризиса. За исключением очередных дотаций реальные меры практически не продвигаются, оставаясь лишь красивыми словами. Среди прочего, красивыми словами остается и программа министра финансов по массовой переквалификации безработных. К началу февраля, через 10 месяцев после начала кризиса, только начали публиковаться результаты первых тендеров на проведение курсов переквалификации.

Пока же результаты опроса, проведенного фирмой HRD среди 157 компаний различных секторов израильской экономики, свидетельствуют о проблемах с наймом новых работников в последние месяцы. 76% предприятий сообщили, что, несмотря на безработицу, нанимать нового работника стало гораздо сложнее. Причем среди компаний, не относящихся к сектору высоких технологий, на проблемы пожаловался 81% предприятий. 57% предприятий сообщили об увеличении срока, в течение которого свободная ставка остается незанятой. 70% предприятий, не относящихся к хайтеку, сообщили, что потенциальные работники отказываются выходить на работу раньше лета 2021 года, когда истечет срок автоматической выплаты пособия по безработице. Резко сократилось количество соискателей на рабочие места, не требующие академического образования. Наиболее проблематичными для заполнения оказались ставки техников, работников центров обслуживания, водителей, операторов ЧПУ и работников на производстве, работников сферы логистики, кладовщиков, а также работников сектора высоких технологий с опытом.

Эти данные свидетельствуют о проблематичности автоматической безусловной выплаты пособия по безработице, на котором продолжает настаивать министр финансов, в тех секторах, где размер пособия не сильно уступает в размере заработной плате.

Признание "Битуах Леуми", что около 300 тысяч безработных получили более 900 миллионов шекелей пособия по безработице уже после того, как вернулись на работу, в очередной раз вынуждает задаться вопросом об отсутствии совместимости компьютерных систем "Битуах Леуми", службы трудоустройства и налогового управления.

Революция Tesla и ценник ущерба от автотранспорта

Выход автоконцерна Tesla на израильский рынок стал одной из главных новостей минувшей недели. Причем новостью стало не начало продаж как таковое, которое ожидалось уже давно и произошло с некоторой задержкой, а установленный концерном ценник. Все прогнозы говорили о Tesla как автомобиле элитного класса с соответствующим ценником – около 300 тысяч шекелей за самую дешевую модель Tesla 3. Выставленный ценник в 180 тысяч шекелей позиционирует базовую модель Tesla на уровне электромобилей семейного класса, создавая серьезную конкуренцию остальным игрокам израильского авторынка, до сих пор предпочитавшим особо друг с другом не конкурировать (Hyundai Ionic, Peugeot 2008 и т.д.). Более того, Tesla опубликовала отдельный ценник без учета налога на покупку электромобиля, выставляя на показ для потребителей то, что импортеры автомобилей предпочитали не афишировать – долю государства в стоимости покупки автомобиля и реальную стоимость автомобиля до налогов. Еще одной революцией авторынка стал тот факт, что Tesla выходит на израильский авторынок без посредников. До сих пор все автомобильные концерны продавали свою продукцию в Израиле через официальных импортеров.

Между тем, министерство экологии опубликовало еще один ценник – стоимость прямого и косвенного ущерба, наносимого экономике страны дорожным транспортом. Продолжающийся рост количества автомобилей на израильских дорогах (как в абсолютном исчислении, так и на километраж дорог) обходится в 38,2 миллиарда шекелей в год, из которых 22 миллиарда шекелей – стоимость дорожных заторов, 9 миллиардов шекелей – стоимость дорожных аварий, и 7,2 миллиарда шекелей – стоимость ущерба окружающей среде.

Эти три новости – повод поднять тему налогообложения автомобильного транспорта, схема которой позволяет государству хорошо пополнять госказну, однако полностью противоречит заявленной политике сокращения использования частного транспорта. Поскольку в Израиле нет собственной автомобилестроительной промышленности, единственной задачей налогов на автотранспорт является взимание компенсации за тот самый сопутствующий ущерб, о котором говорит министерство экологии. Однако существующий налог на автомобили (налог на покупку, налог на автозапчасти, акциз на бензин, сбор за лицензирование, автомобильное страхование) в целом поощряет использование собственного автотранспорта, ведь уже заплатив высокий налог в самом начале, автовладелец не видит смысла оставлять дорогую покупку дома и ехать на заметно менее удобном общественном транспорте. Более того, владельцы электромобилей, являющихся на текущий момент более престижным сегментом рынка, экономят еще и на налоге на бензин. Гораздо более логичным шагом было бы резкое снижение налога на покупку и на автозапчасти с параллельным введением налога на километраж и сбора на проезд в районы повышенного спроса в часы пик и с сокращением максимально допустимого возраста автомобилей на израильских дорогах. Этот шаг позволил бы ускорить обновление автопарка (с повышением уровня безопасности автомобилей), и взимать компенсацию сопутствующего ущерба в соответствии с долей участия автовладельца в создании этого ущерба. Разумеется, все это должно сочетаться с ускорением развития общественного транспорта – строительством трамвайных линий, метрополитена, перехватывающих парковок у транспортных узлов, электрификацией железных дорог, ростом субсидирования автобусного сообщения.

Поставщиком новостей на этой неделе оказалась и израильская автомобильная промышленность (точнее сегмент высоких автомобильных технологий). Три израильских стартапа в этой сфере вышли за последние дни на Уолл-Стрит, получив ценники в 3,1 млрд долларов (REE) и 1,4 млрд долларов (Otonomo и Innoviz). Стоит отметить, что Израиль является одним из мировых центров высоких автотехнологий, и в стране имеют свои представительства почти все лидеры глобального автопрома. И здесь можно похвалить и грамотную в данном случае работу правительства, создающего благоприятные условия для тестирования новых технологий, включая полигоны для систем автопилота.

Недовольство Банка Израиля и надзор над криптовалютой

Насколько эффективна будет эта угроза, покажет время, а тем временем антимонопольное управление представило Банку Израиля результаты исследования, указывающего на одну из причин низкой конкуренции между банками за ипотечного клиента. Согласно исследованию, 56% семей, бравших ипотечную ссуду, не торговались с банками, согласившись на первое же предложение. При этом те, кто получил хотя бы одно-два дополнительных предложения от других банков, сумели снизить ставку по ипотеке на 0,8-1%, а те, кто получил четыре предложения и более, выторговали снижение ставки на 1,6-2,2%, экономя таким образом десятки тысяч шекелей. Основной причиной отказа большинства клиентов от попыток торговаться с банками является необходимость каждый раз лично являться в банковский филиал. В Израиле, в отличие от большинства развитых стран, нет возможности получить предложения от ипотечных банков удаленно – через интернет. Дополнительным фактором являются низкий уровень прозрачности критериев выдачи ипотеки в Израиле и сложность сравнения из-за необходимости брать ипотеку, состоящую из нескольких разных ссуд.

По израильским законам криптовалюта является не денежным средством, а имуществом, что не мешает людям и организациям использовать Bitcoin и другие криптовалюты для платежей и денежных переводов, зато позволяет избегать плотного надзора, предусмотренного законами о борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора. Экономическая комиссия Кнессета утвердила поправку к закону, которая вступит в силу в октябре 2021 года и устранит это недоразумение. После этого любая транзакция криптовалюты на сумму более 5 тысяч шекелей или 1 тысячи долларов/евро будет требовать идентификации и верификации клиента, а о транзакциях, вызывающих подозрения, будет необходимо извещать регуляторов.

Справедливость для магазинов игрушек

За последнюю неделю поставщиками важных экономических новостей стали Верховный суд, Иерусалимский окружной суд и юридический советник правительства.

Высшая судебная инстанция страны вынесла постановление, согласно которому пересмотр размера алиментов, присужденных до 2017 года, возможен только в исключительных обстоятельствах, когда имело место кардинальное изменение обстоятельств по сравнению с теми, которые были на момент принятия решения о размере алиментов. Это решение поставило точку под сотнями исков, поданных мужчинами в суды по семейным делам с требованием пересмотра алиментов после того, как в 2017 году БАГАЦ постановил, что в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы.

Высший суд справедливости также вынес постановление, запрещающее магазинам, работающим в период локдауна, и имеющим статус жизнеобеспечивающих предприятий, продавать товары, не являющиеся продуктами первой необходимости. БАГАЦ признал, что подобная практика нарушает права магазинов игрушек, одежды, товаров для дома и т.д, вынужденных оставаться закрытыми по распоряжению правительства.

Иерусалимский окружной суд признал обоснованным иск организации "Питхон Лев" против министерства внутренних дел по поводу изъянов в проведении тендера на распределение продуктовых талонов на 700 миллионов шекелей, и отменил победу сети "Шуферсаль". В результате распределение талонов снова отложено, и МВД придется проводить дополнительное заседание комиссии по тендерам.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в подкупе иностранных чиновников (в Кении и в других странах Африки) руководящему составу компании "Шихун у-Бинуй", включая двух бывших генеральных директоров, бывшего председателя совета директоров, бывшего аудитора и ряд других высокопоставленных сотрудников. Это всего второй в Израиле случай предъявления обвинений по Закону о борьбе с коррупционными практиками за границей, принятому около 10 лет назад.