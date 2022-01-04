"Хеврат Хашмаль" вложит 40 миллиардов долларов в развитие "зеленой" энергетики
Израильская электрическая компания сообщила, что в течение ближайших десяти лет вложит 40 миллиардов шекелей в развитие экологичной энергосистемы.
Согласно компании, чтобы энергетическое хозяйство смогло реализовать план правительства по увеличению доли обновляемых источников энергии до 30%, необходимо существенно увеличить пропускную способность линий электропередач.
В общей сложности за десятилетие планируется протянуть 150 тысяч километров различных видов ЛЭП, построить 80 новых распределительных подстанций.
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