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NEWSru.co.il :: Экономика4 октября 2021 г., 10:16

Delta Airlines начнет обслуживать маршрут Израиль-Бостон

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Delta Airlines начнет обслуживать маршрут Израиль-Бостон

Американская авиакомпания Delta Airlines анонсировала начало обслуживания двух новых трансатлантических маршрутов – Бостон-Афины и Бостон-Израиль.

Маршруты будут обслуживаться самолетами Airbus A330-900neo. Полеты начнутся 26 мая 2022 года и будут осуществляться три раза в неделю. Стоимость билетов в два направления – от 835 долларов. Время полета – 11 часов и 15 минут.

Стоит отметить, что на текущий момент из Израиля нет прямых рейсов в Бостон. Ранее этот маршрут обслуживала авиакомпания "Эль-Аль".


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