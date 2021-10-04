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NEWSru.co.il :: Экономика4 октября 2021 г., 11:29

Израиль объявил глобальный конкурс стартапов по борьбе с опустыниванием

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Израиль объявил глобальный конкурс стартапов по борьбе с опустыниванием

Министерство экологии Израиля проведет глобальный конкурс среди стартапов, предлагающих технологии в сфере борьбы с опустыниванием.

Конкурс будет объявлен в понедельник, 4 октября, в израильском павильоне на выставке EXPO 2021 в Дубае в рамках инициативы DesertTech, в создании которой принимали участие министерство науки, министерство экологии, фонд Merage Israel, университет имени Бен-Гуриона, посольство Нидерландов в Израиле, посольство Великобритании в Израиле, Израильско-британский совет и фонд Wohl.

Конкурс направлен на привлечение внимания к проблеме опустынивания и на поиск технологий борьбы с истощением почвы, защиты источников воды и т.д.


Конкурс будет проводиться в двух категориях – израильской и международной. Главный приз победителям – 31 тысяча долларов.

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