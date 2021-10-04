Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика4 октября 2021 г., 12:54

Государство заплатит китайским подрядчикам, строящим тель-авивский трамвай, 500 млн шекелей компенсации

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Государство заплатит китайским подрядчикам, строящим тель-авивский трамвай, 500 млн шекелей компенсации

Министерства финансов и транспорта и компания НЕТА достигли соглашения о выплате компенсации в размере 500 миллионов шекелей китайским компаниям CRTG и EEB, выступающим подрядчиками коммуникационных систем для "красной" линии скоростного трамвая в Гуш-Дане.

Речь идет о выплате компенсации за непредвиденные расходы, понесенные подрядчиком в рамках реализации проекта из-за недостаточно полной документации или обстоятельств, вскрывшихся по ходу реализации проекта.

Изначально подрядчики требовали компенсацию в размере 1 миллиард шекелей.


Таким образом, превышение сметной стоимости проекта выросло с 5 миллиардов шекелей до 5,5 миллиардов шекелей.

Следует отметить, что "красная" линия, которая должна была вступить в строй в октябре 2021 года, в итоге начнет работать только в конце 2022 года.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:51 Достигнута договоренность о поставках в Ливан египетского газа
21:31 Управление рынка капиталов запрещает выводить накопления из пенсионных касс без увольнения
16:54 Компания Microsoft выпустила Windows 11
15:25 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
14:09 Израиль поставит Чехии четыре батареи ЗРК SPYDER
13:30 DefenseNews: Израиль поставит для армии Марокко беспилотники-камикадзе
11:43 Товары для детей до 3 лет, способные привести к асфиксии или отравлению, исключены из реформы импорта
23:04 Уровень безработицы в середине сентября вырос на 0,1%
22:24 В "Эль-Але" объявлено состояние трудового конфликта из-за сокращения полетов по субботам
15:25 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
Загрузка...