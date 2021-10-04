Государство заплатит китайским подрядчикам, строящим тель-авивский трамвай, 500 млн шекелей компенсации

Министерства финансов и транспорта и компания НЕТА достигли соглашения о выплате компенсации в размере 500 миллионов шекелей китайским компаниям CRTG и EEB, выступающим подрядчиками коммуникационных систем для "красной" линии скоростного трамвая в Гуш-Дане.

Речь идет о выплате компенсации за непредвиденные расходы, понесенные подрядчиком в рамках реализации проекта из-за недостаточно полной документации или обстоятельств, вскрывшихся по ходу реализации проекта.

Изначально подрядчики требовали компенсацию в размере 1 миллиард шекелей.

Таким образом, превышение сметной стоимости проекта выросло с 5 миллиардов шекелей до 5,5 миллиардов шекелей.

Следует отметить, что "красная" линия, которая должна была вступить в строй в октябре 2021 года, в итоге начнет работать только в конце 2022 года.