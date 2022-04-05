Во вторник, 5 апреля, министр финансов Израиля Авигдор Либерман объявил о снижении акциза на топливо, включая дизельное. По его словам, это приведет к снижению конечной цены на полшекеля за литр.

"Решение министра стало возможным благодаря увеличению доходов государства в последнем квартале и высоким показателям роста израильской экономики. Министр финансов подчеркнул, что продолжит принимать решения только на основе реальных экономических показателей. Снижение акцизов на топливо приведет к сокращению затрат на производство и, следовательно, к снижению стоимости жизни. Потеря государственного дохода от снижения акцизного налога составляет около 800 млн шекелей за три месяца", – говорится в сообщении пресс-службы министра финансов.