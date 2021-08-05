Этапы утверждения госбюджета и ожидание локдауна. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Вряд ли весной 2018 года, когда утверждался государственный бюджет на 2018-2019 годы, кто-то мог предположить, что утверждения следующего госбюджета стране придется ждать 3,5 года. На этой неделе процесс утверждения бюджета 2021-2022 годов прошел первую, самую легкую, стадию, подарив мем от министра финансов: "Вы все правы, но на всех денег нет".

Порядок приоритетов

Следует понимать, что государственный бюджет – это, прежде всего, не вопрос денег, а вопрос порядка приоритетов. Поскольку денег на удовлетворение всех запросов действительно никогда не бывает, в ходе переговоров, с учетом мировоззрения правящей коалиции и рычагов, которые имеют ее члены, формируется очередность, которую получают те или иные цели. Утверждение бюджета и закона о государственном регулировании правительством стало "анонсом" той торговли и шантажа, который мы будем наблюдать в процессе проведения этих законов через Кнессет коалицией, каждый член которой может свести всю работу на нет.

На текущем этапе приоритеты отдаются министерству обороны, арабскому сектору, системе психологического здоровья, попыткам "воспитания" населения с одной стороны и дерегуляции рынка с другой. Сдерживание цен на жилье и улучшение работы системы просвещения в число приоритетных задач не входят.

Уже на этом этапе бюджет претерпел несколько важных изменений по сравнению с черновиками. После нескольких лет, когда министры финансов пытались сдержать рост оборонного бюджета, на этот раз бюджет министерства обороны был согласован в первую очередь. Министр обороны Бени Ганц получил фактически все, что запросил, включая 13 миллиардов шекелей прибавки к бюджету (6 млрд в 2021 году и 7 млрд в 2022 году), увеличение срока срочной службы до 32 месяцев, блокирование попытки приписать наблюдателя из министерства финансов в отделе зарплат и пенсий министерства обороны, фактическую отмену всех обязательств ЦАХАЛа по финансовому оздоровлению. По утверждению ряда СМИ, министр финансов Авигдор Либерман дал добро и на легализацию пенсионной надбавки начгенштаба для кадровых военных, которые будут получать бюджетную пенсию, и на предоставление ее замены тем, кто будет получать уже накопительную пенсию. На текущий момент в минфине эту информацию не комментируют, однако если она подтвердится, это значит, что актуарные обязательства минобороны вырастают на 15 миллиардов шекелей, а работники других силовых структур получили повод добиваться новой надбавки, которую получают в ЦАХАЛе.

Среди других министров стоит отметить главу минздрава Ницана Горовица (МЕРЕЦ), выторговавшего увеличение бюджетной базы своего министерства на 2 миллиарда шекелей, включая увеличение коэффициента пополнения "корзины лекарств" сверх демографического прироста и значительные вливания в систему психического здоровья.

Министр строительства Зеэв Элькин получил 3 миллиарда шекелей одноразово на два года для закупки 1700 квартир соцжилья и финансирования строительства 3000 единиц жилья в центрах для пожилых людей.

Министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата получила 170 миллионов шекелей на репатриацию 3000 человек из Эфиопии до конца 2022 года.

В целом, минфину удалось удовлетворить запросы всех министров, не выходя за рамки бюджетного дефицита, однако для этого пришлось прибегнуть к старому трюку – секвестру бюджетов всех министерств на 1,5%. То есть получив средства на новые цели, министерства должны будут урезать где-то в других местах. Исключение составят министерства обороны и здравоохранения, для которых речь идет о прибавке нетто.

Закон о регулировании народного хозяйства – специфическое изобретение израильской политики, детище кризиса 1985 года. Он был впервые использован, чтобы максимально быстро провести через Кнессет реформы, необходимые для стабилизации экономики страны. После этого правительствам полюбился этот инструмент, позволяющий экономить силы и нервы при проведении реформ через Кнессет. Привязка к госбюджету позволяет сразу выделить необходимые средства и сократить время обсуждения, поскольку график утверждения госбюджета довольно жесткий. Традиционно в список реформ включаются те, которые заведомо не пройдут, чтобы дать депутатам возможность продемонстрировать свою политическую состоятельность, добившись их исключения. Такие реформы на политическом жаргоне называют "козами".

В новом законе о регулировании народного хозяйства и приложенном к нему пакете мер по сокращению дефицита госбюджета таких "коз" предостаточно, и некоторые из них пали уже на первом рубеже. Среди них можно отметить взимание сбора за визит к врачу-специалисту без направления от семейного врача и за пропуск назначенного визита к врачу-специалисту. Сопутствующая "коза" в виде налога на частную медицину была урезана. Если изначально предлагалось взимать 40% от стоимости операции/консультации через частную страховку или дополнительную страховку от больничной кассы, то теперь речь идет о 30% в случае частной страховки и 10% в случае дополнительной страховки от больничной кассы. Могут спать спокойно и жители кибуцев, на которых предлагалось распространить систему налогообложения товариществ. Сокращение на треть бюджетов йешив, которого боялись ультраортодоксальные партии, отменено по настоянию руководства партии "Ямина".

Однако большая часть реформ преодолела первый порог. В их числе – повышение пенсионного возраста для женщин (с увеличением срока выплаты пособия по безработице и отрицательного подоходного налога), реформа сельского хозяйства (условно – по согласованию с представителями фермеров), введение сбора за въезд в Тель-Авив (условно – не раньше 2024 года и по согласованию с минтрансом), строительство метро, реформа банковской прозрачности (по согласованию с Банком Израиля), реформа снятия барьеров для импорта, реформа сокращения регуляции, реформа системы надзора над кошерностью, налоги на сладкие напитки и на одноразовую посуду, реформа профессионально-технического образования и системы профессиональной подготовки, реформа административной гибкости в системе просвещения и т.д.

Но еще раз подчеркну – в такой коалиции настоящая борьба развернется в сентябре-октябре, когда начнется обсуждение бюджета и реформ в Кнессете, и основная "бойня коз" будет происходить именно тогда. При этом стоит держать в уме еще один момент: в этом году БАГАЦ окончательно аннулировал попытку реформы на рынке недвижимости, предпринятую министром финансов Моше Кахлоном в рамках закона о государственном регулировании. Причина отмены – нарушение процедуры принятия и слишком маленький срок, предоставленный депутатам для обсуждения. Скорее всего часть реформ будет выведена за рамки закона о госрегулировании (возможно – после утверждения в первом чтении), и будет обсуждаться отдельно.

Прозрачность профсоюзов

Еще одно важное событие этой недели – подписание министром юстиции Гидеоном Сааром постановлений о финансовой прозрачности так называемых "османских НКО" – организаций, действующих на основании закона Османской империи от 1909 года. Точных данных о количестве "османских" НКО у государства не имеется. В 2015 году МВД опубликовало список из приблизительно 10,5 тысяч структур, однако подчеркнуло, что не может подтвердить его полноту. Большую часть "османских" НКО составляют религиозные организации и фонды взаимопомощи, организации в сферах культуры и искусства. Однако в число крупнейших организаций этого типа входят Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), профсоюз учителей, рабочий комитет "Авиационной промышленности" и многие другие трудовые организации, объединение строительных подрядчиков и другие организации работодателей, национальный родительский комитет государственных школ и другие схожие структуры, а также больничные кассы. В отличие от других видов некоммерческих организаций, действующих на основании закона об НКО от 1981 года, "османские" НКО не обязаны соответствовать требованиям финансовой прозрачности, несмотря на то, что управляют миллиардами шекелей. В 2019 году Айелет Шакед подготовила постановления о финансовой прозрачности "османских" НКО, однако из-за выборов не успела их утвердить. Ее преемник, бывший председатель "Гистадрута" Ави Нисанкорен, намеревался исключить из постановлений рабочие организации, однако в итоге также не подписал постановления. В числе прочего, постановления обязывают "османские" НКО публиковать ежегодные финансовые отчеты, афишировать контактные данные, данные о руководстве, о контролируемых НКО структурах, о работающих в НКО родственниках представителей руководства, отчетность об экстраординарных и существенных событиях в течение финансового года, данные обладателей права подписи, данные аудиторов, данные о получателях пяти самых высоких зарплат. Кроме того, постановления включают обязательную регистрацию "османских" НКО для составления их точной переписи.

Отсутствие прозрачности в управлении крупными средствами – идеальная среда для протекции и коррупции, и подозреваю, что, по мере раскрытия информации нас ждет немало интересных разоблачений.

Плохие новости

И что не менее важно, до начала учебного года осталось меньше месяца, но ни учителя, ни директора школ, ни министерство просвещения, ни правительство в целом не знают, как начинать этот год. В результате полностью повторяется история прошлого года, когда принятие решений всячески откладывалось, и в итоге решения принимались в последний момент. Однако если у прошлого правительства было оправдание в виде отсутствия знаний и опыта работы в условиях пандемии, то новое правительство это не извиняет, они наступают на уже опробованные грабли, делая ровно то же самое, что за что критиковали предыдущее правительство, то есть предпочитая не принимать решения.

Еще одной плохой для правительства новостью стало отсутствие снижения уровня безработицы (на самом деле даже рост на 0,1%) в середине июля, несмотря на прекращение автоматических выплат пособия по безработице. В данном случае свою роль, несомненно, сыграли и летние каникулы, когда без работы оказывается часть временных работников системы просвещения, однако количество свободных ставок пока также не сократилось. Делать выводы по двум неделям июля преждевременно, но это несомненно повод уделить ситуации на рынке труда дополнительное внимание.