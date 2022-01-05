Верховный суд распорядился уничтожить поддельные часы Hugo Boss и Michael Kors

Верховный суд отклонил апелляцию импортера Бен-Авлиэля Малуля на решения мирового и окружного судов, и постановил, что партия поддельных часов элитных брендов Hugo Boss и Michael Kors подлежит уничтожению.

475 часов элитных брендов были конфискованы полицией Тель-Авивского округа на основании жалобы глобальной компании Hugo Boss.

В ходе уголовного процесса правоохранительным органам не удалось доказать, что Малуль знал о том, что купленные им часы фальшивые, однако в рамках гражданского процесса Hugo Boss добилась решения об уничтожении контрафактной продукции.