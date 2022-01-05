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NEWSru.co.il :: Экономика5 января 2022 г., 06:56

Google купил израильский стартап за полмиллиарда долларов

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Google купил израильский стартап за полмиллиарда долларов

Корпорация Google объявила о покупке израильской стартап-компании Siemplify, специализирующейся в сфере кибербезопасности, за 500 миллионов долларов.

Siemplify разрабатывает системы автоматизации и координации процессов защиты от хакерских атак и реакции на них. За шесть лет своего существования компания мобилизовала у инвесторов 58 миллионов долларов.

Стартап будет интегрирован в израильское подразделение Google, занимающееся облачными технологиями.


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