Более ста компаний отказались работать в России или поставлять ей товары и услуги

По состоянию на 5 марта работать в России или поставлять ей товары и услуги отказались больше ста компаний.

В числе последних из компаний, принявших такое решение, оказалась электронная платежная система PayPal. При этом уточняется, что PayPal позволит снять средства "в течение определенного периода времени", чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами".

Свою деятельность на территории России приостановила образовательная платформа Coursera.

Группа Kering, объединяющая бренды Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, объявила о закрытии своих магазинов в России.

Также о закрытии магазинов в России, в том числе и работающих online, сообщила компания Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho).

Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию, однако его российские заводы продолжат свою работу.

Южнокорейская компания Samsung Electronics также объявила, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок. Этот шаг она мотивировала "текущими геополитическими событиями".

По сообщениям ТСН и РИА Новости