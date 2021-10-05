Компания Microsoft выпустила Windows 11

Во вторник, 5 октября, компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11. Обновление является бесплатным для пользователей Windows 10.

Операционная система имеет высокие требования к "железу", ей необходим процессор Intel Core седьмого поколения, AMD Zen 1 или более новые чипы, а также физический криптомодуль для шифровки данных. После того, как стали известные требования новой операционной системы к ПК, бельгийская компания Lansweeper собрала данные о 300 миллионах компьютерах из 60 тысяч организаций по всему миру, и выяснила, что большинство из них не смогут обновиться. По данным компании, только 44% машин соответствуют требованиям.

Если железо отвечает требования, то апдейт появится в Центре обновления Windows. Также это можно сделать, если скачать и запустить помощник по установке Windows 11.

Microsoft существенно переработала внешний вид новой операционной системы. Меню "Пуск" переехало из левого нижнего угла в центр нижней панели, окна и элементы интерфейса получили скругленные грани, изменился центр оповещений, новые контекстные меню в проводнике, появилась поддержка Android приложений.