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NEWSru.co.il :: Экономика5 октября 2021 г., 16:54

Компания Microsoft выпустила Windows 11

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Компания Microsoft выпустила Windows 11

Во вторник, 5 октября, компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11. Обновление является бесплатным для пользователей Windows 10.

Операционная система имеет высокие требования к "железу", ей необходим процессор Intel Core седьмого поколения, AMD Zen 1 или более новые чипы, а также физический криптомодуль для шифровки данных. После того, как стали известные требования новой операционной системы к ПК, бельгийская компания Lansweeper собрала данные о 300 миллионах компьютерах из 60 тысяч организаций по всему миру, и выяснила, что большинство из них не смогут обновиться. По данным компании, только 44% машин соответствуют требованиям.

Если железо отвечает требования, то апдейт появится в Центре обновления Windows. Также это можно сделать, если скачать и запустить помощник по установке Windows 11.


Microsoft существенно переработала внешний вид новой операционной системы. Меню "Пуск" переехало из левого нижнего угла в центр нижней панели, окна и элементы интерфейса получили скругленные грани, изменился центр оповещений, новые контекстные меню в проводнике, появилась поддержка Android приложений.

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