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NEWSru.co.il :: Экономика6 апреля 2021 г., 16:20

МВФ значительно улучшил прогноз по экономике Израиля

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МВФ значительно улучшил прогноз по экономике Израиля

Международный валютный фонд опубликовал во вторник, 6 апреля, новый глобальный экономический обзор, в котором улучшил прогноз темпов роста глобальной экономики, и в том числе – экономики Израиля.

Согласно новому прогнозу, в 2021 году глобальный валовый продукт вырастет на 6% (январский прогноз – 5,5%, октябрьский – 5,2%). В то же время экономисты фонда предупреждают, что, в отличие от предыдущих кризисов, восстановление после этого кризиса будет крайне неравномерным. Наряду быстрым восстановлением экономик Китая, США, Израиля и ряда других стран, сумевших справиться с пандемией, многие развивающиеся и развитые страны все еще вынуждены ограничивать экономическую деятельность. Из-за особенностей кризиса сильно пострадают страны, экономика которых в большой степени зависит от туризма и сектора услуг.

Прогноз МВФ по Израилю значительно улучшился по сравнению с январским, а тем более – по сравнению с прогнозом от октября 2020 года. По оценке аналитиков фонда, в 2021 году темпы роста экономики Израиля составят 5% (январский прогноз – 4,1%), в 2022 году – 4,3%.


Профицит внешнеторгового баланса Израиля, согласно прогнозу, составит в 2021 году 4,1% от ВВП (январский прогноз – 3,5%). Относительно безработицы в МВФ значительно более оптимистичны, чем израильские регуляторы. Если в министерстве финансов и Банке Израиля говорят о безработице в районе 6%-8%, в прогнозе МВФ говорится о 5% безработицы в 2021 году и о 4,6% в 2022 году.

Прогнозируемый уровень инфляции в Израиле в 2021 году – 0,3%, в 2022 году – 0,6%.

Согласно прогнозу, по темпам роста экономики в 2021 году из развитых стран Израиль уступит только США (6,4%), Франция (5,8%), Великобритании (5,3) и Сингапур (5,2%), однако в этих странах сокращение ВВП в 2020 году было существенно сильнее (-3,5%, -8,2%, -9,9% и -5,4% соответственно).

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