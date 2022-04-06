Импортер шоколада марки Kinder объявил об отзыве трех видов продукции в Израиле

Компания Premium confectionery& trading, официальный импортер шоколада марки Kinder, объявила об отзыве трех видов продукции в Израиле в качестве "меры предосторожности".

Это заявление последовало после того, как производитель кондитерских изделий компания Ferrero объявила о возможной связи 125 случаев заражения сальмонеллой в нескольких европейских странах с шоколадными яйцами Kinder Surprise, произведенными на заводе в Бельгии.

Представители импортера заявили "Мако", что на данный момент ни в одном из продуктов не было найдено признаков сальмонеллы. Тем не менее, производитель решил из предосторожности отозвать продукцию, произведенную на заводе в Бельгии.

Отзыву в Израиле подлежат: - Kinder Surprise Maxi, срок годности которых истекает в период с 7 июля 2022 года по 21 октября 2022 года с артикулом L334R03--; L357R03--; L288R03-LA; L334R03-MU; L334R03UAX; L335R03UAX; L355R03--; L357R03-NQ;

- Kinder Schoko-Bons, срок годности которых истекает в период с 25 мая 2022 до 15 июля 2022 с артикулом L004LZD-; L005LZD-MX; L294RZD-LA; L295RZD-LA; L308RZD-LM; L309RZD-LM; L343RZD-MX; L344RZD-MX; L355RZD-MX; L356RZD-MX.

- Kinder Schoko-Bons, срок годности которых истекает в период с 31 мая 2022 до 14 июля 2022 с артикулом L291R03---; L298R03---; L306R03---; L319R03---; L320R03---; L330R03---; L334R03---; L335R03---.

Потребителям, уже купившим товар, не рекомендуется его употреблять.

Центр обслуживания потребителей компании Premium *3658.

Отметим, что днем ранее в компании Ferrero на запрос израильских журналистов ответили, что яйца Kinder Surprise, продаваемые в Израиле, производятся на заводе в Италии, на котором не было обнаружено следов кишечной палочки.