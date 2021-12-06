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NEWSru.co.il :: Экономика6 декабря 2021 г., 13:49

Уровень безработицы в Израиле впервые с начала кризиса опустился ниже 7%

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Уровень безработицы в Израиле впервые с начала кризиса опустился ниже 7%

Согласно данным центрального статистического бюро, в середине ноября 2021 года уровень безработицы в самом расширенном определении составил 6,7%, впервые с начала эпидемии коронавируса опустившись ниже 7%.

Общее количество безработных составило 292,2 тысячи человек, впервые за этот период опустившись ниже 300 тысяч.

Уровень безработицы, не учитывающий тех, кто лишился работы в период кризиса и до сих пор не начал ее искать, опустился с 6% до 5,2% или до 249 тысяч человек.


Уровень участия в рабочей силе в Израиле (общее количество работающих и ищущих работу от трудоспособного населения) вырос до 65,2%, превысив последние докризисные показатели. Вместе с тем, следует отметить, что промежуточные данные за середину месяца как правило менее точные.

Уровень занятости (количество работающих от трудоспособного населения) вырос до 62,1%, однако все еще на 0,4% ниже последних докризисных показателей.

20,9 тысяч безработных (0,5% участников рынка рабочей силы) в возрасте старше 45 лет продолжают получать пособие по безработице на основании коронавирусных постановлений.

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