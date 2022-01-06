Повышение цен в новом году и глобальная экономика. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Новый год – повод не только для новых законов и указов, но и для новых тарифных сеток. И хотя Банк Израиля прогнозирует, что уровень инфляции снизится с 2,5% в 2021 году до 1,6% в 2022 году, пока что импортеры и производители один за другим сообщают о повышении цен.

Причем подорожание охватывает как продукты массового потребления ("Осем" повысил цены на 5%), так и продукты премиум-класса ("Рестро", импортер элитных продуктов для ресторанов и торговых сетей, повышает цены в интервале от 7% до 40%). Компания "Шастович" сообщила, что повысит цены на свою продукцию с февраля. Компания "Димломат", находящаяся под следствием антимонопольного управления, не стала повышать цены, однако уведомила торговые сети об отмене всех скидок на импортируемые ею продукты. Отменой скидок и мероприятий объясняют рост цен и ведущие торговые сети.

О повышении цен в своих меню объявили сети McDonalds и "Бургеркинг", сеть магазинов мороженого "Голда", сети кафе "Аркафе", "Кафе Кафе", "Роладин", "Джапаника", "Ландвер", сеть ресторанов "Жираф".

Импортеры автомобилей Toyota и Kia объявили о подорожании всех моделей на сумму от 1000 шекелей до 6-7 тысяч шекелей.

И вернемся к прогнозу инфляции. Удельная доля товаров и услуг в индексе цен на 2021 год определялась на основании опросов 2019 года, то есть в докризисный период. В 2022 году индекс должен основываться уже на балансе расходов 2020 года, периода, когда привычки потребления претерпели существенные изменения. Не исключено, что после внесения этих изменений мы увидим, что темпы инфляции заметно отличаются от прогнозов.

Отношения с глобальными интернет-корпорациями

Израильская судебная система, основанная на прецедентном праве, продолжает расширять защиту жителей страны в отношениях с глобальными корпорациями, не дожидаясь вмешательства правительства и Кнессета, и опираясь на существующее законодательство.

После того, как в 2015-2018 годах серия судебных постановлений по индивидуальным и представительским искам закрепила за жителями Израиля право судиться с такими корпорациями, как Apple, Amazon, Booking, Facebook и т.д., в израильских судах, на этой неделе были вынесены два новых постановления.

Тель-Авивский окружной суд постановил, что уведомление о подаче иска против корпорации Apple может быть вручено как компании Apple Israel, отвечающей за разработки корпорации в Израиле, или компании iDigital, являющейся эксклюзивным дистрибьютором продукции Apple в Израиле. И если решения, признающие вручение иска официальному местному представительству глобальной корпорации вручением иска самой корпорации, уже выносились ранее окружными судами по другим искамм, то разрешение вручать иск эксклюзивному дистрибьютору, частью глобальной корпорации не являющемуся, стало прецедентным.

Между США и Китаем

Не секрет, что США в последние годы оказывает существенное давление на Израиль, требуя не допускать Китай не только к инфраструктурным проектам, но и к мощностям израильского хайтека. Однако израильские власти, в последние десятилетия вложившие значительные усилия в "разворот экономики на восток" и активно развивавшие отношения с Индией и Китаем, долгое время старались игнорировать это давление.

В несколько лет, когда отношения США и Китая начали стремительно ухудшаться, давление Вашингтона усилилось, и в Иерусалиме начали предпринимать определенные шаги, чтобы ослабить его, стараясь при этом не разозлить Пекин. В течение нескольких лет торможение определенных китайских инвестиций осуществлялось непублично, путем затягивания бюрократических процессов различными регуляторами, нередко – по рекомендации ШАБАКа. Первым реальным сдвигом в сторону формирования официальной политики было принятое в 2019 году решение о недопущении к строительству будущего аэропорта подрядчиков не из стран NATO. В том же году было принято решение о создании специального регулятора с целью блокирования "нежелательных инвестиций" в экономику страны, не имеющего, впрочем, полномочий, за исключением рекомендательных. Тогда же спецпосланник правительства КНР на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь, совершающий рабочую поездку по региону, выступил с осуждением давления США на правительство Израиля с требованием блокировать китайские инвестиции.

Опять же, речь идет о достаточно символичной мере, пусть и более формализованной. Отдельные китайские инвестиции в Израиле блокировали задолго до усиления давления США (так, китайцы так и не смогли купить израильские страховые компании и пенсионные фонды, а Bank of China не дали открыть в Израиле филиал для инвестиций в местные стартапы). В Иерусалиме рассчитывают, что новая минорная уступка давлению США не вызовет серьезной реакции в Пекине, поскольку не хотят портить отношения с третьим по величине торговым партнером страны. В частности, министр иностранных дел Яир Лапид встретился с министром науки КНР в рамках подготовки к совместной конференции по инновациям.

Маленькие против больших

На минувшей неделе произошли два интересных события, в которых малые бизнесы объединялись не против правительства, а против крупных структур в своем секторе.

Одним из этих событий стало создание новой структуры под временным названием "Союз независимых отелей", которая бросила вызов Объединению владельцев отелей, до сих пор выступавшему от лица всего отельного бизнеса в Израиле. Раскол произошел на фоне новых переговоров с правительством по поводу компенсаций за ущерб, наносимый отельному бизнесу карантинными ограничениями правительства. В прошлый раз на контролирующие руководство объединения три крупные сети отелей ("Фатталь", "Дан" и "Исротель") пришлась четверть всей выделенной правительством помощи, однако в итоге оказалось, что именно эти сети меньше всех пострадали от кризиса за счет внутреннего туризма. В ходе новых переговоров владельцы малых отелей, лишившиеся рычагов влияния в объединении, решили создать новую структуру, в которую в течение первой недели вступили несколько десятков отелей Тель-Авива, Иерусалима, Тверии.