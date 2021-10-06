"Клеймс Конференс": Германия начинает выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда

В среду, 6 октября, Комиссия по еврейским материальным искам к Германии ("Клеймс Конференс") объявила о важном достижении для переживших Холокост: впервые ежемесячные пенсии для переживших Холокост были утверждены для евреев, переживших блокаду Ленинграда, а также для евреев, скрывавшихся во Франции, и тех, кто пережил преследования в Румынии, и в настоящее время не получает пенсий, связанных с Холокостом.

Недавно согласованная пенсионная программа для конкретных регионов открыта и в настоящее время принимает заявки. Выплаты составят 375 евро (443 доллара США) в месяц. Выплаты из Фонда "Дети Холокоста" – символическая единовременная выплата в размере 2500 евро (2930 долларов США), также будут выплачиваться тем, кто соответствует критериям преследования и родился в 1928 году или позднее.

Гидеон Тейлор, президент "Клеймс Конференс", отметил: "С каждым годом эти переговоры становятся все более важными, поскольку это поколение, последнее поколение выживших, стареет, и их потребности возрастают. Мы очень рады, что в этом году мы снова сможем расширить критерии, в том числе впервые выплачивая пенсии почти 6500 потерпевшим. Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают частицу достоинства выживших, отнятого у них в молодости".

Посол Стюарт Айзенштат, специальный представитель "Клеймс Конференс" на переговорах, сказал: "Как специальный представитель на переговорах, я обязуюсь перед выжившими продолжать добиваться новых мер правосудия и в дальнейшем, насколько это возможно. Я снова рад видеть больше переживших Холокост, признанных правительством Германии за их невообразимые страдания. Для меня было честью сидеть рядом с некоторыми из этих выживших, когда мы из года в год обсуждаем меры справедливости. К сожалению, мы стали свидетелями кончины нашего давнего коллеги, соратника по переговорам и друга Романа Кента, да будет благословенна его память, в ходе переговоров в этом году. Он придавал особое значение той работе, которую мы выполняем, и побуждал нас к поискам дополнительного финансирования, которые увенчались успехом ..."

Грег Шнайдер, исполнительный вице-президент Клеймс Конференс: "Каждый год за столом переговоров мы работаем над выявлением, признанием и достижением справедливости для каждого выжившего, и будем продолжать делать это до тех пор, пока с нами остается хотя бы один выживший. Для нас большая честь достичь этого для тех, кто так долго ждали этого признания. Эти достижения являются очень важными символами признания Германией страданий, и для многих из переживших Холокост эти средства также помогут избавиться от ужасающей нищеты, которая вынуждает делать выбор между продуктами, лекарствами или платой за аренду жилья". Шнайдер продолжил: "В то время, когда выжившие в Холокосте во всем мире сталкиваются с непреодолимыми проблемами из-за пандемии коронавируса, с одной стороны, и собственной слабости – с другой, мы гордимся тем, что можем дать некоторую надежду на то, что программы компенсации на сумму около 767 миллионов долларов будут распределены среди выживших по всему миру".

Пережившие Холокост, которые ранее получали единовременные выплаты в размере 2556 евро или более и, таким образом, не могли получать дополнительные выплаты, теперь также имеют право на дополнительные выплаты из Фонда помощи пострадавшим в размере 1200 евро в 2021 и 2022 годах. Данное расширение критериев поможет около 1700 пережившим Холокост евреям, живущим в разных странах мира.

"Клеймс Конференс" на переговорах представляли специальный представитель Стюарт Айзенштат; сопредседатель Романа Кент; лидеры организаций переживших Холокост – Колетт Авиталь, Бен Хелфготт и Мариан Турски; Реувен Мерхав; Раввин Эндрю Бейкер; и исполнительный вице-президент "Клеймс Конференс" Грег Шнайдер.

Информация о "Клеймс Конференс": Комиссия по еврейским материальным искам к Германии ("Клеймс Конференс"), некоммерческая организация с офисами в Нью-Йорке, Израиле и Германии, обеспечивает материальную компенсацию пережившим Холокост по всему миру. Основанная в 1951 году представителями 23 крупных международных еврейских организаций, Клеймс Конференс ведет переговоры и выделяет средства отдельным лицам и организациям, а также добивается возвращения еврейской собственности, украденной во время Холокоста. В результате переговоров с "Клеймс Конференс", которые ведутся с 1952 года, правительство Германии выплатило около 90 миллиардов долларов индивидуальных компенсаций за страдания и убытки, понесенные в результате преследований со стороны нацистов. В 2021 году "Клеймс Конференс" выделит около 625 миллионов долларов личной компенсации более чем 260 000 выжившим в 83 странах, и около 640 миллионов долларов в виде грантов более чем 300 социальным службам по всему миру, которые предоставляют жизненно важные услуги пережившим Холокост, такие как уход на дому, питание и медицинское обслуживание.